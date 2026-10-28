Afrique: Coup d'envoi à Moscou du troisième Sommet Russie-Afrique

Moscou — Les chefs d’État, de gouvernement et les délégations de 48 pays africains participent au 3e sommet Russie-Afrique qui s'ouvre mercredi dans la capitale russe sous la co-présidence du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et du président en exercice de l'Union africaine, le Burundais Evariste Ndayishimiye.

La plénière marquant l'ouverture officielle de l'évènement organisé dans un édifice situé près de la Place rouge à Moscou est prévue pour démarrer à 13 heures, (heure locale). Elle sera rythmée par les allocutions des chefs d'Etat russe et burundais, a appris l'envoyé spécial de l'APS. La troisième édition du sommet Russie-Afrique est adossée à l'organisation dans la capitale russe d'un forum économique et humanitaire auquel des centaines de participants des milieux d'affaires du continent et de la diaspora prennent part.

L'édition 2026 du Sommet Russie-Afrique, axée sur le thème de la paix, de la sécurité et du développement, a pour slogan : "Libérer le potentiel de chaque pays africain", a souligné Maxim Orechkine, le vice-président de l'administration du président de la Fédération de Russie lors d'une conférence de presse.

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Il a ainsi assuré que la Russie était prête à mettre en oeuvre, tout en collaborant avec ses partenaires africains, un ensemble de solutions pour que les pays du continent africain deviennent davantage indépendants, souverains et forts". Il a également martelé qu'il était de l'intérêt de son pays de nouer des partenariats avec des pays forts.

Le sommet va mettre un accent particulier sur les investissements dans le commerce, la sécurité alimentaire, l'énergie et la technologie y compris l'intelligence artificielle à travers un grand nombre des décisions attendu pour l'avenir du développement de l'Afrique, a, de son côté, indiqué, mardi, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

"L'Afrique est un des volets clés de la politique extérieure russe. Nous considérons les pays africains comme les partenaires égaux avec lesquels nous sommes liés par une tradition d'amitié et de coopération", a-t-elle également déclaré lors d'un point de presse.

La diplomate russe a en même temps évoqué l'ambition de son pays d'accroître le volume des échanges entre le continent africain et la Fédération de Russie, rappelant qu'il était chiffré à 25 milliards de dollars en 2025. Maria Zakharova n'a pas manqué de faire savoir que la Russie avait fourni en 2025, plus de 18 millions de tonnes de céréales au continent africain, et près de 13 millions de tonnes durant les neuf premiers mois de 2026.

Dans le même temps, les organisateurs du sommet annoncent la signature de plusieurs accords de coopération entre le gouvernement russe et nombre de pays africains dans divers domaines en marge du sommet organisé pour la première fois dans la capitale de la Russie.