Tunisie: La cheffe du gouvernement visite le pavillon tunisien à Moscou

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a visité mercredi le pavillon tunisien à Moscou, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, en marge de sa visite à l'exposition « Plateforme du développement souverain : les solutions russes avancées dans les principaux secteurs économiques et sociaux ».

Le pavillon tunisien a été aménagé par l'ambassade de Tunisie à Moscou, en collaboration avec le bureau de l'Office national du tourisme tunisien et celui du Centre de promotion des exportations (CEPEX) dans la capitale russe, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Il présente notamment des échantillons de produits alimentaires tunisiens prisés sur le marché russe, dont l'huile d'olive et les dattes. Il met également en avant la destination touristique tunisienne, ses atouts et son potentiel.

À cette occasion, Sarra Zaâfrani Zenzri a souligné la nécessité d'intensifier les échanges commerciaux et économiques entre la Tunisie et la Russie et de diversifier les exportations tunisiennes, afin de renforcer la présence des produits nationaux sur le marché russe et d'ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises tunisiennes.

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Elle a notamment insisté sur les opportunités offertes dans les secteurs des industries de transformation à forte valeur ajoutée, conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed, précise la même source.

La cheffe du gouvernement effectue, du 27 au 29 octobre, une visite officielle en Russie, à l'invitation du président de la République, pour participer aux travaux du troisième Sommet Russie-Afrique, organisé les 28 et 29 octobre à Moscou.