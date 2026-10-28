Congo-Kinshasa: Les États-Unis sanctionnent le ministère rwandais de la Défense et la banque Zigama pour leur soutien au M23

Les États-Unis ont annoncé, ce mercredi 28 octobre, des sanctions contre le ministère rwandais de la Défense et la Zigama Credit and Savings Society, une institution financière rwandaise accusée d'avoir facilité le soutien du Rwanda au Mouvement du 23 mars (M23) et à son ancienne vitrine politique, l'Alliance du fleuve Congo.

Selon le département du Trésor américain, ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de Washington à faire respecter les accords de Washington pour la paix et la prospérité, signés entre la RDC et le Rwanda le 4 décembre 2025.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le Rwanda devait mettre fin à son soutien au M23 et retirer ses troupes de l'est de la RDC.

Washington accuse Kigali de soutenir le M23

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Le Trésor américain affirme que le ministère rwandais de la Défense supervise les Forces de défense rwandaises (RDF), accusées d'avoir déployé des milliers de soldats dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu en appui au M23.

Selon le communiqué, les RDF auraient fourni au groupe armé du matériel militaire, un soutien logistique, des approvisionnements et des formations. Elles auraient également déployé des équipements militaires sophistiqués, notamment des systèmes de missiles sol-air et du matériel de brouillage.

Le Trésor rappelle que le M23, qualifié de groupe armé sanctionné par les États-Unis et les Nations unies, contrôle plusieurs zones urbaines et minières stratégiques de l'est de la RDC. Il l'accuse notamment d'exécutions extrajudiciaires, de détentions arbitraires, de torture, ainsi que d'exploitation et de travail forcé des civils.

Zigama accusée de financer l'effort militaire rwandais

Les autorités américaines reprochent également à la Zigama Credit and Savings Society d'avoir facilité l'achat d'armes, de munitions et d'équipements militaires destinés aux Forces de défense rwandaises.

Le communiqué indique aussi que cette institution financière a facilité des transactions pour le M23 et l'Alliance du fleuve Congo représentant plusieurs dizaines de millions de dollars.

Le Trésor américain l'accuse par ailleurs d'avoir participé au transport d'or provenant de sites miniers contrôlés par le M23 dans l'est de la RDC vers Kigali.

Conséquences des sanctions

En vertu de ces sanctions, tous les biens et intérêts des entités visées situés aux États-Unis ou détenus par des personnes américaines sont gelés. Les autorités américaines précisent également que les personnes ou institutions qui réaliseraient certaines transactions avec les entités sanctionnées pourraient elles-mêmes s'exposer à des sanctions civiles ou pénales.