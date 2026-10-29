Rwanda: Les États-Unis sanctionnent le ministère de la Défense pour son soutien au M23 en RDC

Quelques mois après les sanctions imposées à l'armée rwandaise, le Trésor américain a annoncé, mercredi 28 octobre, sanctionner le ministère rwandais de la Défense et Zigama Credit and Savings Society, une institution financière destinée aux membres des forces de sécurité du pays. « Le Rwanda doit mettre un terme à son soutien au M23 et retirer ses troupes de l'est de la République démocratique du Congo », a affirmé dans un communiqué le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

« Aujourd'hui, les États-Unis concrétisent une promesse du président Trump : celle de tenir le Rwanda responsable de ses engagements au titre des accords de Washington, a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent. Le Rwanda doit cesser son soutien au M23 et retirer ses troupes de l'est de la RDC. »

Son département a annoncé de nouvelles sanctions visant le ministère de la Défense du Rwanda ainsi que Zigama Credit and Savings Society, une institution financière rwandaise, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki. Tous leurs biens et leurs intérêts aux États-Unis sont, par conséquent, gelés. Ces mesures visent, selon Scott Bessent, à faire respecter l'accord signé en décembre de l'année dernière par les dirigeants rwandais et congolais, sous la houlette de Washington. Un accord dont Donald Trump se vante régulièrement.

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Selon Washington, plusieurs milliers de soldats rwandais combattent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC. Des missiles sol-air ainsi que des équipements de brouillage aériens seraient également déployés, en violation donc des engagements pris l'an dernier à Washington, mais qui, sur le terrain, n'ont eu que peu d'impact.

Réactions à Kigali

« Toutes les parties doivent être tenues responsables, a réagi de son côté Yolande Makolo, la porte-parole du gouvernement rwandais. Les accords de Washington contiennent des engagements clairs (...), en particulier la neutralisation de la milice génocidaire FDLR soutenue par la RDC. » Ces engagements, dénonce la porte-parole, n'ont à ce jour absolument pas été respectés, sans qu'aucune responsabilité n'ait été établie.

Le Rwanda déclare rester prêt à mettre pleinement en oeuvre les accords de Washington, à condition, ajoute Yolande Makolo, « que la RDC soit disposée à honorer ses engagements et que le médiateur veille à ce que toutes les parties rendent des comptes ».

En mars, après les mesures américaines contre l'armée rwandaise, le gouvernement avait déjà affirmé dans un communiqué regretter des sanctions « à sens unique » qui « présentent une image déformée de la réalité du conflit », rapporte notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillaud.

La banque Zigama également sanctionnée

Aux côtés du ministère rwandais, la banque Zigama est accusée d'avoir facilité des transactions financières pour le M23 d'une valeur de plusieurs millions de dollars, mais aussi d'avoir participé au transport d'or provenant de sites miniers contrôlés par le M23, dans l'est de la RDC.

Les sanctions gèlent de fait l'ensemble des avoirs détenus directement et indirectement par le ministère et Zigama aux États-Unis, et interdisent notamment l'usage du dollar dans leurs échanges internationaux. Ces mesures s'ajoutent aux sanctions déjà imposées par Washington contre Kigali, notamment celles de mars visant l'armée rwandaise et plusieurs officiers supérieurs.