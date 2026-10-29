Afrique: L'introduction en bourse de la raffinerie Dangote attire des investisseurs de 120 pays

Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals a clôturé son introduction en bourse (IPO) le 27 octobre, suscitant des demandes d'investisseurs provenant de 120 pays. Les 54 pays africains ont tous participé à cette opération, ce qui a constitué un événement majeur pour les marchés de capitaux du continent. Cette transaction historique a été largement qualifiée d'« introduction en bourse du peuple » en raison de sa large portée.

L'introduction en bourse s'est appuyée sur les technologies numériques et sur un vaste réseau d'institutions financières, comprenant des banques commerciales, des sociétés de courtage et des plateformes fintech. Cette approche collaborative a élargi l'accès au-delà des frontières nationales, permettant à des millions d'investisseurs potentiels d'accéder à des opportunités auparavant réservées aux acteurs institutionnels. L'opération visait à redéfinir l'ampleur et l'accessibilité des marchés de capitaux africains en favorisant l'inclusion financière.

La raffinerie a proposé 4,1 milliards d'actions ordinaires au prix de 525 nairas par action, dans le but de lever environ 2 150 milliards de nairas. L'introduction en bourse a débuté le 14 septembre et devait initialement s'achever le 13 octobre. Cependant, l'offre a été prolongée jusqu'au 27 octobre après accord de la Commission des valeurs mobilières, accordant ainsi un délai supplémentaire aux investisseurs pour participer depuis l'Afrique et les marchés internationaux.

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Aliko Dangote, président-directeur général de Dangote Industries Limited, a qualifié ce résultat de « puissante affirmation de la confiance de l'Afrique et de sa capacité à mobiliser des ressources pour le développement ». Cette introduction en bourse fait passer la propriété de la raffinerie d'une vision entrepreneuriale unique à une participation africaine plus large, offrant ainsi aux Africains ordinaires la possibilité d'investir dans une entreprise d'envergure mondiale. David Bird, directeur général de Dangote Petroleum Refinery, a souligné que l'intérêt international témoignait de la confiance accordée aux capacités opérationnelles de la raffinerie et à ses perspectives de croissance à long terme.

Le succès de cette opération instaure une nouvelle culture de prospérité partagée et vise à inspirer toute une génération d'investisseurs et d'entrepreneurs africains. Dangote Industries Limited reste déterminée à renforcer ses performances opérationnelles et à approfondir sa contribution à la sécurité énergétique de l'Afrique. La société prévoit également de poursuivre son programme d'expansion et sa stratégie « Vision 2030 », afin de bâtir une entreprise qui récompense la confiance des investisseurs.

Points clés à retenir

L'importance de l'introduction en bourse de la raffinerie de pétrole Dangote va bien au-delà d'une simple levée de fonds classique, puisqu'elle établit un précédent majeur en matière d'inclusion financière et d'investissements transfrontaliers en Afrique. Historiquement, les marchés de capitaux africains ont été fragmentés par les frontières nationales, des environnements réglementaires divergents et une participation limitée des investisseurs particuliers.

En attirant des souscriptions provenant des 54 pays africains, cette opération démontre le potentiel d'un écosystème d'investissement plus interconnecté, permettant aux Africains de participer à des opportunités industrielles majeures au-delà de leurs marchés nationaux. Le rôle crucial de l'infrastructure financière numérique, grâce à des partenariats associant des institutions financières traditionnelles et des plateformes d'investissement axées sur la technologie, a été déterminant pour élargir l'accès à l'investissement et créer de nouvelles voies d'accès pour les particuliers.

Cette approche collaborative entre le secteur bancaire, le marché des valeurs mobilières et les plateformes fintech montre comment une infrastructure coordonnée peut élargir l'accès à des opportunités d'investissement à grande échelle, établissant ainsi une nouvelle norme pour les marchés de capitaux du continent et favorisant une culture de prospérité partagée.