Afrique: Afrik Fashion Week 2026 - Les matières africaines à la conquête des podiums

Du 11 au 15 novembre, Abidjan accueillera la 18e édition d'Afrik Fashion Week. Placé sous le thème « Matières et Créativité », ce rendez-vous entend mettre en lumière les savoir-faire textiles du continent et promouvoir l'émergence de marques africaines compétitives.

Derrière chaque étoffe africaine se raconte une histoire. Celle d'un peuple, d'un territoire et d'un savoir-faire transmis de génération en génération.

Du pagne tissé au raphia, en passant par le bazin et le kinté, les matières du continent portent une identité culturelle forte. Elles constituent aussi une source d'inspiration pour les créateurs qui cherchent à conjuguer héritage et modernité.

C'est cette richesse que la 18e édition d'Afrik Fashion Week entend mettre en lumière, du 11 au 15 novembre 2026, à Abidjan et dans ses environs. Placée sous le thème « Matières et Créativité », cette édition veut montrer que le patrimoine textile africain peut nourrir une création contemporaine ambitieuse et contribuer au développement des industries créatives.

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Après dix-sept éditions, les organisateurs entendent donner une nouvelle dimension à l'événement. Au-delà des défilés, il s'agit de rapprocher créateurs, artisans, entrepreneurs et partenaires économiques pour transformer le potentiel artistique du continent en débouchés commerciaux.

Les matières traditionnelles réinventées

Pagne tissé, raphia, tapa, kinté, bazin et autres textiles seront au coeur de cette édition. À travers les collections présentées, les créateurs sont invités à revisiter ces matières et à leur donner de nouvelles expressions.

L'enjeu est de sortir les textiles africains d'une lecture exclusivement traditionnelle pour les inscrire pleinement dans la mode contemporaine. Coupes audacieuses, associations de matières et nouvelles approches esthétiques doivent témoigner de leur capacité à répondre aux attentes de différents marchés.

Pour Isabelle Anoh, commissaire générale d'Afrik Fashion Week, le continent dispose d'un patrimoine textile exceptionnel et de talents capables de le transformer en créations à forte valeur ajoutée. Les matières africaines, souligne-t-elle, racontent une histoire, mais représentent également une ressource pour construire l'avenir.

Cette démarche pose une question essentielle : comment faire de la richesse culturelle africaine un avantage durable dans une industrie mondiale de la mode en constante évolution ?

Des créateurs aux marques viables

La réponse passe aussi par la structuration économique du secteur. Le 11 novembre, une conférence inaugurale réunira des professionnels, des représentants d'institutions, des entrepreneurs et des experts autour du thème : « Mode et créativité : quels accompagnements pour les marques africaines ? »

Les échanges porteront notamment sur le financement, la structuration des entreprises, la communication, l'accès aux marchés et le positionnement international des marques.

Car la reconnaissance du talent ne suffit pas toujours à assurer la pérennité d'une entreprise de mode. Les créateurs doivent également pouvoir accéder aux financements, développer leurs réseaux commerciaux et construire des marques capables de s'imposer dans la durée.

Pour les organisateurs, l'ambition est donc de dépasser la seule exposition des collections pour favoriser les rencontres professionnelles et l'émergence de nouvelles opportunités d'affaires. La mode est ainsi envisagée comme un secteur susceptible de générer des emplois, de soutenir l'artisanat et de créer de la valeur à partir des ressources locales.

De Montézo aux podiums d'Abidjan

La valorisation des matières passe aussi par la découverte de ceux qui les travaillent. Le 12 novembre, une immersion à Montézo, dans la région de la Mé, permettra aux participants de visiter une unité de tissage et de découvrir les différentes étapes de transformation de la matière.

Cette étape entend rapprocher la création des savoir-faire locaux et rappeler le rôle des artisans dans la chaîne de valeur de la mode. Elle met également en évidence les liens possibles entre industrie textile, patrimoine culturel et promotion des territoires.

La programmation prévoit par ailleurs une croisière-brunch sur la lagune Ébrié, conçue comme un moment de rencontre et de réseautage entre les participants. À travers ces activités, Afrik Fashion Week veut faire dialoguer mode, culture, tourisme et entrepreneuriat.

Une soirée dédiée aux créateurs

Le temps fort de cette 18e édition est annoncé pour le samedi 14 novembre, à partir de 20 heures, avec la Soirée des Créateurs sur l'esplanade du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Dans ce cadre emblématique, les collections présentées mettront à l'honneur la diversité des matières, la créativité des stylistes et la richesse des inspirations africaines. Entre héritage et influences contemporaines, les silhouettes attendues illustreront les multiples possibilités offertes par les textiles du continent.

Professionnels de la mode, personnalités, acheteurs, médias, influenceurs et passionnés sont attendus pour ce rendez-vous consacré à la création africaine.

Au-delà de l'esthétique, cette soirée doit contribuer à donner de la visibilité aux talents et à favoriser les échanges entre les différents acteurs de l'écosystème.

Isabelle Anoh mise sur la structuration du secteur

À travers Afrik Fashion Week, Isabelle Anoh défend une vision qui associe promotion des créateurs, transmission des savoir-faire et développement économique. Pour la commissaire générale, la mode ne se limite pas à l'apparence : elle représente aussi une industrie porteuse d'emplois et d'opportunités.

L'enjeu, selon cette orientation, est désormais de favoriser l'émergence de marques solides, capables de développer leurs activités et de conquérir de nouveaux marchés.

En dix-huit éditions, Afrik Fashion Week a fait de la promotion de la créativité et du patrimoine vestimentaire africain le coeur de son projet. La rencontre de novembre entend prolonger cette démarche en rapprochant davantage les dimensions culturelle, artisanale et entrepreneuriale.

Le défi reste celui de la transformation : faire en sorte que les matières du continent, les compétences de ses artisans et l'inventivité de ses créateurs se traduisent en activités durables et en valeur ajoutée.

Du tissage à la confection, de l'atelier au podium, la mode africaine dispose d'atouts pour raconter le continent autrement. À Abidjan, Afrik Fashion Week 2026 entend leur offrir une nouvelle vitrine.