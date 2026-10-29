Le président de la République fédérale de Russie, Vladimir Poutine, qui présidait la plénière du troisième Sommet Russie-Afrique, ouvert mercredi, à Moscou, a insisté sur l'autonomie du continent africain, plaidant en faveur d'une rupture avec « l'ordre mondial hérité et le passé colonial ».

« Définissez vous-mêmes votre destin », s'est-il adressé à plus de 22 chefs et dirigeants de pays africains présents à ce troisième conclave, qui se tient chaque trois ans depuis 2019.

Le président russe propose à l'Afrique, en alternative, un modèle fondé sur le « codéveloppement et non sur la domination ».

« Nous voulons travailler, nous travaillons et nous continuerons à travailler avec l'Afrique, mais pas comme les colonisateurs, qui cherchaient à tirer profit de l'Afrique et à la piller, mais afin de nous développer ensemble », a-t-il laissé entendre.

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Pour aller de l'avant sur la voie du rapprochement, russo-africain, Poutine, a invité les compagnies aériennes africaines à lancer des liaisons directes vers la Russie.

Selon lui, une telle initiative stimulera davantage le développement et le tourisme. Sur le plan souveraineté, il président russe Vladimir Poutine a appelé à établir des canaux de règlement des paiements durables en monnaies nationales, à élargir le réseau de relations de correspondance entre les banques russes et africaines et à adopter des mécanismes alternatifs de transmission.

Cette démarche aidera, selon le chef d'Etat russe, les pays africains à ne plus rester dépendants des systèmes financiers occidentaux, ce qui limite leur souveraineté.

Il a précisé que la Russie a mis en place, avec plusieurs États africains, des programmes conjoints permettant d'utiliser les fonds liés à la dette pour financer des projets nationaux axés sur la croissance économique.

Il s'agit, entre autres, d'après ses dires, de 30 projets énergétiques dans 16 pays africains.

Moscou est aussi disposé à partager avec les pays africains des technologies uniques, susceptibles de favoriser une gestion responsable des ressources en eau.

Côté sécurité alimentaire, le chef d'Etat russe estime que la Russie est l'un des garants les plus fiables de la sécurité alimentaire en Afrique.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, la Russie a exporté 13 millions de tonnes de produits agricoles vers les pays africains, ajoutant que plus de 40 États africains reçoivent déjà des céréales et des engrais russes.

Dans son discours, Poutine a plaidé en faveur d'un monde plus juste, où les voix de la majorité seront entendues. C'est ce monde multipolaire qui devient bel et bien une réalité irréversible qui remplacera, selon ses dires, le monde unipolaire.

Selon le chef d'Etat russe, l'axe Moscou-Afrique est déjà en place et il est bien épaulé par les pays membres du groupe «BRICS». Ce groupe a généré plus de 40 % du PIB mondial, tandis que la part du G7 s'établit à moins de 30 %, a-t-il soutenu.

Le volume des échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique a atteint un record de 27,7 milliards de dollars en 2025, selon les données officielles présentées lors du Sommet Russie-Afrique de Moscou.

Ce chiffre marque une progression constante, bien qu'il reste en deçà de l'objectif initial de 40 milliards de dollars fixé par le Kremlin en 2019.