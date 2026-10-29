Moscou propose à Madagascar de nouveaux circuits de transferts financiers à travers le système A7. Une initiative qui démontre une offensive plus large de la coopération russe.

Michaël Randrianirina affiche sa détermination à poursuivre le partenariat avec la Russie, malgré les tentatives de déstabilisation qu'il dénonce. Le rapprochement entre Moscou et Antananarivo prend donc une nouvelle dimension.

À peine arrivé dans la capitale russe mardi dernier, le président malgache, le colonel Michaël Randrianirina, qui est en déplacement pour assister au 3e sommet Russie-Afrique, a rencontré plusieurs délégations conduites par Boris Tchernyhov, présenté comme un haut responsable du Conseil de l'Union Eurasia. L'information est officialisée par la Présidence. Au centre des discussions se trouve évidemment les perspectives de coopération bilatérale, avec un intérêt particulier pour le système de transaction financière A7, proposé par la partie russe pour faciliter et sécuriser les transferts monétaires.

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Présenté comme une solution destinée à fluidifier les mouvements de fonds, le dispositif A7 s'inscrit dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et les rivalités autour des circuits financiers. Le système A7 a pour vocation de développer un réseau de paiement alternatif en Afrique, et contourner les sanctions imposées par les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Europe avec l'exclusion du système de messagerie interbancaire Swift.

L'offre a été présentée à la délégation malgache à Moscou. Pour la Russie, le développement de mécanismes alternatifs de paiement constitue un enjeu stratégique, notamment dans ses relations avec les pays africains et asiatiques. Toutefois, la communication officielle de la Présidence n'a pas encore fait état d'une objection ou d'une adhésion à ce système russe.

Quoiqu'il en soit, Moscou cherche à consolider ses relations avec le continent africain en multipliant les offres de coopération. Le système A7 pourrait ainsi contribuer à renforcer les liens économiques avec les pays disposés à explorer de nouvelles solutions de paiement. Sur le terrain politique, selon le communiqué de la Présidence, le président malgache a clairement affiché sa volonté de poursuivre la coopération avec Moscou.

Devant les délégations russes, il a dénoncé « les obstacles et les tentatives de déstabilisation » visant, selon lui, le rapprochement entre les deux pays. « En dépit des nombreuses tentatives de déstabilisation et des entraves suscitées par cette coopération entre Madagascar et la Russie, nous demeurons résolus à faire prospérer ce partenariat », a-t-il déclaré, selon la Présidence. Cette prise de position confirme la place accordée à la Russie dans la stratégie de coopération défendue par les autorités de la « Refondation ».

Les discussions ont également porté sur les actions humanitaires, la formation des jeunes ainsi que la promotion de la langue et de la culture russes, toujours selon la Présidence. Les représentants russes ont exprimé leur volonté d'étendre leurs initiatives à Madagascar et annoncé la possibilité de mobiliser jusqu'à 10 millions de dollars pour financer des projets sociaux, éducatifs et culturels, a relayé la Présidence.

Un renforcement de la coopération entre les forces armées russes et malgaches a par ailleurs été évoqué. Ces différents axes témoignent de l'étendue des ambitions russes à Madagascar, qui dépassent le seul domaine financier pour toucher à la défense, à l'éducation et à l'influence culturelle.