En insistant sur l'impératif de faire bénéficier les populations locales des retombées économiques et sociales des grands projets portuaires, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, réaffirme une orientation fondamentale de Sa Vision stratégique, consistant à faire des infrastructures structurantes de véritables leviers de développement régional et territorial, de création de richesses et d'amélioration tangible des conditions de vie des citoyens.

Cette Haute Orientation Royale réitérée, mercredi lors d'une séance de travail présidée par le Souverain au Palais Royal de Rabat et consacrée à l'avancement du complexe portuaire et industriel Nador West Med et au projet d'extension de Tanger Med, traduit une ambition qui va bien au-delà des performances économiques et logistiques, celle d'un développement intégré, inclusif et équilibré, dont les fruits doivent bénéficier à l'ensemble des territoires concernés et ouvrir de nouvelles perspectives à leurs populations, particulièrement aux jeunes.

Au terme de cette séance, SM le Roi a insisté sur la nécessité que « les retombées économiques et sociales de ces projets bénéficient à l'ensemble des provinces concernées et se traduisent par des améliorations tangibles pour les populations locales », appelant « à l'accélération de la mise en oeuvre de programmes de formation adaptés aux besoins des activités émergentes permettant de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes ».

Cette exigence traduit la place centrale qu'occupe la dimension humaine et territoriale dans la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi, qui érige l'amélioration des conditions de vie des citoyens et le développement équilibré des territoires en finalités essentielles des grands chantiers structurants du Royaume.

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Car, au-delà des investissements mobilisés, des flux commerciaux générés et des performances réalisées en matière de compétitivité internationale, la véritable portée de ces projets réside, conformément à la Vision Royale, dans leur capacité à produire des retombées économiques et sociales tangibles au bénéfice des populations, à offrir de nouvelles perspectives d'avenir à la jeunesse et à créer des opportunités de croissance pour les entreprises et les acteurs économiques locaux.

Une Vision Royale inscrite dans la continuité

La séance de travail présidée mercredi par SM le Roi s'inscrit dans la continuité d'une démarche stratégique engagée depuis plus de deux décennies, faisant des infrastructures portuaires un pilier de la transformation économique du Royaume et un instrument de développement de ses territoires.

Dès le 29 août 2002, le Souverain présidait une séance de travail consacrée à la mise en oeuvre du projet portuaire Tanger-Méditerranée, donnant Ses Hautes Directives pour la réalisation de cette infrastructure appelée à conforter le positionnement du Maroc dans les échanges économiques internationaux.

Le 26 avril 2007, une nouvelle séance de travail présidée par SM le Roi ouvrait la voie au développement de capacités portuaires supplémentaires sur la rive sud du détroit de Gibraltar, préfigurant les extensions successives du complexe Tanger Med.

Cette même vision d'anticipation et de complémentarité territoriale allait trouver son prolongement le 2 juillet 2009 à Nador, lorsque le Souverain donnait Ses Hautes Instructions pour la réalisation du complexe intégré « Nador West Med », associant activités portuaires, industrielles, énergétiques et commerciales.

Plus récemment, le 28 janvier dernier, SM le Roi présidait au Palais Royal de Casablanca une réunion consacrée à l'état d'avancement de ce projet, en perspective de son entrée en exploitation.

Cette succession de séances de travail illustre la constance d'une Vision Royale fondée sur la planification à long terme, l'anticipation des mutations du commerce mondial et la valorisation des potentialités économiques des différentes régions du Royaume.

Nador West Med et Tanger Med 3 : de nouvelles perspectives pour les territoires

Avec 54 milliards de dirhams d'investissements publics et privés mobilisés à ce jour, Nador West Med constitue une nouvelle étape dans la concrétisation de cette ambition.

Son premier terminal à conteneurs, dont la phase initiale entrera prochainement en exploitation, offrira à terme une capacité de 3,5 millions de conteneurs, tandis qu'un second terminal, d'une capacité de 1,8 million, devrait entrer en service en avril 2027.

Mais l'importance de ce complexe ne se limite pas à ses performances portuaires. Sa dimension industrielle, logistique et énergétique ouvre de nouvelles perspectives pour la région de l'Oriental, appelée à accueillir des investissements productifs et à développer de nouvelles activités économiques.

À court terme, le projet devrait permettre la création de 14.000 emplois directs et 20.000 emplois indirects, auxquels s'ajouteront les opportunités générées par le développement des infrastructures de connexion, notamment la liaison ferroviaire Selouane-Nador West Med et l'autoroute Guercif-Nador West Med.

Parallèlement, le lancement annoncé des travaux de Tanger Med 3, pour un investissement de 8 milliards de dirhams et une capacité additionnelle de 4,5 millions de conteneurs par an, ouvre une nouvelle phase dans le développement du complexe Tanger Med, dont la capacité totale pourrait atteindre 20 millions de conteneurs, avec la perspective de figurer parmi les dix premiers ports mondiaux.

Ces deux projets, complémentaires dans leurs vocations et leurs ancrages territoriaux, participent ainsi à la consolidation d'un système portuaire national intégré, capable de renforcer la compétitivité du Royaume tout en favorisant l'émergence de nouveaux pôles de croissance.

Faire de la performance économique un progrès social partagé

La portée de la Vision Royale réside précisément dans cette articulation entre ambition économique et développement territorial, entre compétitivité internationale et amélioration des conditions de vie à l'échelle locale.

En appelant à accélérer les programmes de formation adaptés aux nouvelles activités, SM le Roi met l'accent sur un enjeu déterminant, celui de permettre aux jeunes des territoires concernés de saisir pleinement les opportunités offertes par ces investissements.

Il s'agit, dans cette perspective, de faire en sorte que les nouveaux métiers portuaires, industriels, logistiques et énergétiques deviennent autant de vecteurs d'insertion professionnelle et de promotion sociale.

Cette orientation suppose également que la dynamique générée par les grandes infrastructures profite au tissu économique local, notamment aux petites et moyennes entreprises, et contribue à renforcer l'attractivité des provinces avoisinantes.

L'enjeu est donc d'inscrire ces réalisations dans une transformation économique et sociale plus large, où l'investissement, la formation, l'emploi et le développement territorial se renforcent mutuellement.

Dans un contexte international marqué par la recomposition des chaînes de valeur et des échanges commerciaux, le Royaume poursuit ainsi, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une ambition qui conjugue ouverture sur le monde et valorisation de ses territoires.