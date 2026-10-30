Le transport maritime est l'épine dorsale du commerce mondial. Plus de 80 % de marchandises échangées sont acheminées par des porte-conteneurs. Au Maroc, le port Tanger Med, premier complexe portuaire d'Afrique, mais aussi premier port conteneur de Méditerranée, a annoncé un nouveau projet d'extension. L'objectif est de se doter d'une capacité additionnelle de 4,5 millions de conteneurs.

Construit à partir de 2004, le port Tanger Med jouit d'un emplacement stratégique dans le nord-ouest du Maroc, sur le détroit de Gibraltar et en face des côtes espagnoles. Chaque année, plus d'1,7 million de passagers et plus de 400 000 véhicules transitent par ce complexe portuaire.

Mais aussi des conteneurs. Plus de 11 millions traités en 2025. Cette troisième extension du port devrait porter sa capacité à près de 16 millions.

Plus de 730 millions d'euros d'investissements publics

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Baptisé Tanger Med 3, le nouveau port bénéficiera d'un investissement public de plus de 730 millions d'euros. La direction compte aussi sur 1,4 milliard d'euros d'investissements privés venant des opérateurs. Un contrat de concession a notamment été signé avec Maersk-APM, l'un des leaders mondiaux du transport maritime, pour un développement du nouveau terminal à conteneurs.

Les travaux d'agrandissement de Tanger Med 3 devraient être lancés rapidement, selon un communiqué du cabinet royal, avant le démarrage des opérations prévu en 2031. Lancée en 2007, la deuxième extension de Tanger Med avait été opérée en 2019.

Parallèlement, le communiqué du cabinet royal a annoncé la mise en exploitation « prochainement » du premier terminal de Nador West Med (NWM), un autre port situé à plus de 400 km à l'est de Tanger Med. NWM sera notamment doté d'un terminal de gaz naturel liquéfié pouvant traiter jusqu'à cinq milliards m3 par an, une première au Maroc.