Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le Président Bassirou Diomaye Faye mise sur l'héritage des Jeux et l'insertion des jeunes volontaires

À trois jours de l'ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, appelle à une mobilisation nationale pour assurer le succès de cet événement historique pour le Sénégal et le continent africain. Au-delà de la compétition, le gouvernement est également appelé à préparer l'héritage des Jeux, avec un accent particulier sur l'apprentissage et l'insertion des 6 000 jeunes volontaires mobilisés.

Le Sénégal entre dans la dernière ligne droite des préparatifs des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. À l'occasion du Conseil des ministres du mercredi 28 octobre, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité les populations à réserver un accueil chaleureux aux délégations étrangères attendues pour cet événement sportif international.

Prévue le 31 octobre au Stade du Sénégal Président Abdoulaye Wade, la cérémonie officielle d'ouverture se déroulera en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de la présidente et de membres du Comité international olympique (CIO).

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Le chef de l'État a engagé le gouvernement, les services de l'État et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (COJOJ) à veiller au bon déroulement du programme sportif et culturel. Il a également réitéré son appel à l'unité nationale et à la mobilisation populaire autour de la réussite de cette manifestation, qui placera le Sénégal au centre de l'actualité sportive internationale.

La délégation sénégalaise, baptisée « Team Sénégal », a reçu le drapeau national des mains du président de la République le 26 octobre, en présence de représentants du mouvement sportif. Bassirou Diomaye Faye lui a souhaité plein succès pour cette compétition.

Les derniers réglages avant l'ouverture

Au-delà de cet appel à la mobilisation, les autorités poursuivent le suivi des derniers préparatifs. Selon la communication du Premier ministre au Conseil des ministres, plusieurs opérations restent au centre de l'attention gouvernementale, notamment la salubrité et la propreté des sites, les dispositifs sanitaires et de secours, le transport ainsi que l'accueil et l'hébergement des délégations officielles et des invités.

Les ministres ont été invités à assurer une supervision étroite des opérations relevant de leurs compétences et à mettre en place un dispositif de veille pendant toute la durée des Jeux, afin de faciliter la remontée et la résolution des éventuelles difficultés.

Le 31 octobre sera également marqué par la tenue du Sommet de Dakar consacré au thème « Sport pour le Développement », auquel le président de la République attache une importance particulière.

L'héritage des Jeux au-delà des infrastructures

La question de l'après-JOJ figure également parmi les priorités du gouvernement. Les ministres ont été instruits de finaliser, sous la supervision de la Primature, la stratégie d'héritage des Jeux dans toutes ses dimensions, au-delà des seules infrastructures sportives.

Un accent particulier sera mis sur la mise en place d'un dispositif d'apprentissage et d'insertion pour les 6 000 jeunes volontaires mobilisés dans le cadre de l'événement. Cette orientation place la valorisation des compétences acquises par ces jeunes parmi les enjeux de l'après-compétition.

Les autorités ont également demandé aux différents départements ministériels de préserver la documentation produite durant les préparatifs, afin de capitaliser les connaissances et l'expérience acquises pour l'organisation de futurs événements de même envergure.