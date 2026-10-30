Le compte à rebours est lancé. Avec 136 athlètes engagés dans 23 disciplines, le Sénégal s'apprête à vivre un moment historique en accueillant les Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) pour la première fois sur son sol. Une participation ambitieuse, portée par une jeunesse déterminée à faire honneur aux couleurs nationales.

À partir du samedi 31 octobre, les Joj « Dakar 2026 » s'ouvriront pour deux semaines de compétition. Au total, 2 700 athlètes venus du monde entier s'affronteront dans 25 disciplines, avec l'ambition de décrocher des médailles et de faire briller les couleurs de leurs pays. Du côté de la délégation sénégalaise, la confiance est de mise et la motivation est palpable. Derrière les 136 athlètes qualifiés se trouvent des mois d'entraînement, des sacrifices et une volonté commune de se montrer à la hauteur de l'événement. Ces Joj représentent bien plus qu'une simple compétition. Ils offrent à ces jeunes l'occasion de défendre les couleurs nationales devant leur public, de se mesurer aux meilleurs talents mondiaux de leur génération et de démontrer que le Sénégal a toute sa place parmi les nations montantes du sport.

Les attentes sont fortes. Le public espère des performances, des exploits et des moments de fierté. Les athlètes en sont conscients et entendent transformer cette pression en une source de motivation supplémentaire. À domicile, ils auront l'avantage de bénéficier du soutien populaire, mais aussi la responsabilité de porter les espoirs de toute une nation.

Accueillir les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés en Afrique constitue une étape majeure pour le Sénégal et pour le continent. Au-delà de la compétition, cet événement offre au pays une occasion exceptionnelle de mettre en lumière ses talents, de valoriser son savoir-faire organisationnel et de réaffirmer son engagement en faveur de la jeunesse et du sport.

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Pour les jeunes sénégalais, l'enjeu est de transformer les efforts consentis en résultats concrets et les rêves en ambitions durables. Chaque épreuve sera une occasion de se révéler, d'acquérir de l'expérience et de poser les premières pierres d'une carrière sportive prometteuse. Dans cette quête, les athlètes ne seront pas seuls. Entraîneurs, fédérations, familles et supporters auront un rôle essentiel à jouer pour les accompagner, les encourager et les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. La réussite de cette aventure dépendra aussi de cette mobilisation collective autour des représentants du Sénégal.

136 athlètes, 23 disciplines, une seule ambition : faire briller le Sénégal.

Le défi est immense, mais les espoirs sont à la hauteur de l'événement. Une jeunesse motivée, des talents à révéler et tout un pays derrière ses représentants. Autant d'atouts pour aborder ce rendez-vous avec détermination.

À Dakar, Diamniadio et Saly, l'heure n'est plus seulement aux discours. Elle est à la mobilisation, à l'engagement et à la performance. Les Joj « Dakar 2026 » offrent à cette génération une occasion unique de marquer l'histoire du sport sénégalais. Le Sénégal rêve grand. À sa jeunesse désormais de saisir cette chance, de se dépasser et d'écrire, avec courage et ambition, une nouvelle page de son histoire sportive.