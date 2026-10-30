Angola: Le pays et la Tanzanie signent quatre instruments juridiques de coopération

Dar es Salaam — L'Angola et la Tanzanie ont signé jeudi quatre instruments juridiques de coopération, qui viennent s'ajouter aux douze déjà en vigueur dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays.

Ces nouveaux instruments portent sur le transfèrement des personnes condamnées, les services aériens, les technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que la météorologie.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des présidents angolais, João Lourenço, et tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, qui ont assisté à la formalisation des accords et des mémorandums d'entente.

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Le premier instrument définit les conditions de transfèrement des personnes condamnées entre les deux pays, tandis que le deuxième établit un cadre de coopération pour l'exploitation des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà de ceux-ci.

Le troisième porte sur la coopération dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, alors que le quatrième prévoit une collaboration entre l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET) de l'Angola et l'Autorité météorologique de Tanzanie (TMA).

Les relations entre l'Angola et la Tanzanie trouvent leurs racines historiques dans le processus de libération de l'Afrique. Sous la direction de Julius Nyerere, la Tanzanie est devenue l'un des principaux centres de soutien aux mouvements nationalistes engagés dans la lutte contre le colonialisme et pour l'autodétermination des peuples africains.

L'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, signé le 25 août 1981, a établi un cadre formel pour les relations entre les deux pays.

Depuis lors, les mécanismes de concertation bilatérale, notamment les sessions de la Commission mixte et de la Commission permanente de coopération, ont contribué à élargir les domaines de coopération et à définir de nouveaux engagements dans des secteurs d'intérêt commun.

En janvier 2024, lors de la deuxième session de la Commission mixte bilatérale, tenue à Zanzibar, l'Angola et la Tanzanie ont signé des instruments juridiques dans les domaines du pétrole et du gaz et de la santé, ainsi qu'un accord visant à faciliter la circulation des titulaires de passeports diplomatiques, de service et officiels.

En juillet 2026, la troisième session de la Commission permanente de coopération a de nouveau porté sur la mise en oeuvre des engagements bilatéraux. Les discussions ont notamment couvert la diplomatie, la défense et la sécurité, le commerce, l'investissement, la santé, l'éducation, la science, la technologie et le développement.

La visite d'État du Président João Lourenço en Tanzanie, du 28 au 30 octobre, vise à consolider la coopération entre les deux pays. Le programme comprend également sa participation à la cérémonie d'inauguration de la cité gouvernementale de Mtumba, à Dodoma, capitale politique tanzanienne.