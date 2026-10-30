Angola: João Lourenço entame une visite d'État en Tanzanie

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, entame ce jeudi sa visite d'État en Tanzanie par un entretien privé avec son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, au Palais présidentiel de Dar-es-Salam.

Le Chef de l'État angolais sera accueilli avec les honneurs militaires, avant de signer le livre d'or et de prendre part à la photo officielle.

À l'issue de l'entretien entre les deux dirigeants au Palais présidentiel, des pourparlers officiels auront lieu entre les délégations des deux pays, suivis de la signature d'accords de coopération et de déclarations à la presse.

Le programme de la journée prévoit également un déjeuner officiel offert par Mme Samia Suluhu Hassan au Président João Lourenço et à la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans l'après-midi, le Chef de l'État angolais se rendra au Centre du patrimoine de la libération africaine (ALHC), une visite destinée à découvrir ce lieu dédié à la préservation de l'histoire des luttes de libération sur le continent.

Vendredi, dernier jour de la visite, les deux Chefs d'État se rendront en train à Dodoma, capitale politique de la Tanzanie, où ils assisteront à la cérémonie d'inauguration de la Cité gouvernementale de Mtumba.

Le retour du Président João Lourenço à Luanda est prévu pour vendredi, au départ de Dodoma.

La visite d'État constitue une occasion de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et la Tanzanie, fondées sur le soutien historique apporté par ce pays aux luttes de libération africaines.

Sous la direction de Julius Nyerere, la Tanzanie a joué un rôle de premier plan dans le soutien aux mouvements nationalistes qui combattaient le colonialisme et défendaient l'autodétermination des peuples africains.

Les relations bilatérales ont été formalisées par la signature, le 25 août 1981, de l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle.

En janvier 2024, lors de la deuxième session de la Commission mixte bilatérale, tenue à Zanzibar, les deux pays ont signé des instruments juridiques dans les domaines du pétrole et du gaz, de la santé, ainsi que de la facilitation de déplacement des détenteurs de passeports diplomatiques et de service.

En juillet 2026, la troisième session de la Commission permanente de coopération a de nouveau examiné la mise en oeuvre des engagements bilatéraux, en mettant l'accent sur des domaines tels que la diplomatie, la défense et la sécurité, le commerce, les investissements, la santé, l'éducation, la science, la technologie et le développement.