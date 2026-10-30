Maroc: Le duo Nador West Med - Tanger Med pour asseoir la puissance maritime du Royaume

Le cap est fixé. Ce mardi 28 octobre 2026 à Rabat, le Roi Mohammed VI a présidé une séance de travail au Palais Royal consacrée aux deux chantiers stratégiques de la façade méditerranéenne : le démarrage imminent de Nador West Med et le lancement de la nouvelle phase d'extension de Tanger Med.

Deux projets majeurs qui confirment une même doctrine royale : faire du Maroc un hub logistique, industriel et énergétique incontournable en Méditerranée.Nador West Med : le géant de l'Oriental entre en serviceC'est le projet le plus attendu à l'Est du Royaume.

Le complexe industrialo-portuaire Nador West Med, qui combine port en eau profonde, zones industrielles et pôle énergétique, a déjà mobilisé 54 milliards de dirhams d'investissements mixtes.

Le calendrier opérationnel est désormais officiel :Dans quelques jours : mise en service du Terminal 1 à conteneurs, d'une capacité de 3,5 millions d'EVP par an ;Avril 2027 : ouverture du Terminal 2, avec 1,8 million d'EVP supplémentaires.

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À eux deux, ces terminaux représentent 8 milliards de dirhams d'investissement privé.Mais Nador West Med ne sera pas qu'un port à conteneurs. Le complexe intègre un terminal hydrocarbures doté de 4 millions de m³ de stockage, une unité GNL capable de traiter 5 milliards de m³ par an, ainsi que des quais dédiés aux vracs solides et à la marchandise diverse.

Tanger Med 3 : cap sur les 20 millions de conteneursLeader incontesté en Méditerranée et en Afrique, Tanger Med poursuit son expansion. Le projet Tanger Med 3 prévoit :1 200 mètres linéaires de quais supplémentaires ;4,5 millions de conteneurs de capacité additionnelle ;8 milliards de dirhams d'investissement.

La concession du nouveau terminal a été attribuée au géant mondial Maersk-APM Terminals. Avec cette extension, la capacité totale du complexe portuaire passera à 20 millions d'EVP par an.Une vision royale : compétitivité mondiale et retombées locales

Dans son communiqué, le Cabinet Royal souligne la cohérence stratégique de ces investissements : « Ces deux nouveaux projets s'inscrivent dans la Vision Royale de doter le Maroc d'un système portuaire performant, apte à renforcer sa compétitivité face à la recomposition des chaînes de valeur mondiales. »

L'objectif est double : capter les flux mondiaux en pleine reconfiguration tout en assurant un développement territorial équilibré. Nador West Med vient compléter Tanger Med et offre une alternative logistique majeure pour l'Oriental, avec à la clé 14 000 emplois directs et 20 000 emplois indirects annoncés à court terme.

Pour accompagner cette montée en puissance, les infrastructures de connectivité sont en cours de finalisation, notamment la voie ferrée Selouane - Nador West Med et l'autoroute Guercif - Nador West Med. Sur le terrain, la dynamique industrielle est déjà lancée avec une première usine opérationnelle et trois autres en construction.

La priorité donnée aux jeunes

Le Souverain a conclu la séance par une exigence forte : que la croissance portuaire se traduise concrètement en emplois locaux. Selon le communiqué, « Sa Majesté a insisté sur l'impératif que les retombées économiques et sociales de ces projets bénéficient à l'ensemble des provinces concernées [...] Le Souverain a appelé à l'accélération de la mise en oeuvre de programmes de formation adaptés aux besoins des activités émergentes permettant de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. »

Avec Nador West Med et Tanger Med 3, le Maroc ne se contente plus d'aligner des ports. Il bâtit un système portuaire intégré, articulant logistique, industrie, énergie et formation.