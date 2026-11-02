Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le pays décroche sa première médaille

Le Sénégal a décroché sa première médaille aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le judoka sénégalais Matar Diop a remporté, ce dimanche, la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 66 kg.

Après un parcours difficile, le combattant sénégalais a su saisir sa chance. Vainqueur du Péruvien Yesus Perrea en huitièmes de finale, il s'est ensuite incliné en quarts de finale face à l'Ukrainien Heydarov. Repêché, Matar Diop a relancé ses chances de podium en battant le Jamaïcain Gow Larone. Cette victoire lui a permis de disputer le match pour la troisième place, qu'il a remporté face au Français Nathan Gbingbehi sur un score de 11-1. Cette médaille de bronze constitue la première récompense du Sénégal dans ces JOJ organisés à domicile.