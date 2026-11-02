Zimbabwe/Sénégal: Le Zimbabwéen Connor Grist nage vers un rêve plus grand

Connor Grist lors d'une séance de natation en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026

Le nageur zimbabwéen Connor Grist prépare les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 tout en conciliant examens scolaires et plusieurs heures d’entraînement quotidien. À 17 ans, il espère que cette expérience le rapprochera de son ambition d’atteindre les sommets de sa discipline.

Pour Connor Grist, l’idée de représenter le Zimbabwe aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 est née d’une conversation en voiture avec son entraîneur de l’époque.

Deux ans plus tard, le jeune homme de 17 ans se prépare à disputer l’une des plus grandes compétitions de sa jeune carrière, guidé par une conviction simple : les résultats sont à la hauteur des efforts fournis.

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Grist représentera le Zimbabwe sur les 400 mètres nage libre, son épreuve de prédilection, et le 200 mètres nage libre aux Jeux olympiques de la jeunesse, qui se tiendront à Dakar, au Sénégal, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Son objectif a pris forme lorsqu’il a commencé la natation en 2024. Son entraîneur de l’époque lui avait parlé de la possibilité de participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse, faisant naître une idée qui est progressivement devenue une ambition personnelle.

« Quand nous avons réussi, j’étais tellement heureux », raconte Grist, se remémorant le moment où il a vu son temps de qualification s’afficher au tableau lors d’une compétition en Afrique du Sud.

« Je savais ce que je devais faire pour réaliser le temps requis, ou obtenir suffisamment de points pour intégrer l’équipe. Quand j’ai levé les yeux vers le tableau et que j’ai vu ce temps, j’étais tellement heureux. »

Pour cet adolescent habitué à jongler entre les exigences de l’école et celles du sport, sa place en équipe nationale est le fruit d’un objectif clairement défini et d’efforts constants pour l’atteindre.

Le parcours qui a conduit Grist à la natation s’est en partie construit en découvrant ce qui ne lui convenait pas. À Peterhouse, son premier établissement scolaire, il pratiquait le rugby et le water-polo, mais appréciait moins la rudesse du rugby et l’environnement du water-polo.

La natation lui offrait autre chose : un sport dans lequel ses progrès dépendaient largement de son propre engagement.

« J’ai choisi la natation parce qu’en pratiquant d’autres sports, je me suis rendu compte que je n’y étais pas le meilleur, mais aussi qu’on dépendait beaucoup des autres », explique-t-il.

« Quoi qu’il arrive en natation, au bout du compte, les résultats sont à la hauteur des efforts que l’on fournit. Cela ne dépend de personne d’autre que de soi-même. »

Ce sens de la responsabilité personnelle est devenu central dans son approche, particulièrement alors qu’il prépare une compétition internationale en pleine période d’examens du Certificat international d’enseignement secondaire (IGCSE), un diplôme international de l’enseignement secondaire.

L’entraînement lui prend entre deux et quatre heures par jour, auxquelles s’ajoutent des séances de musculation. Grist reste pourtant convaincu qu’une pratique sportive exigeante et le travail scolaire peuvent se concilier, à condition de bien gérer son temps et de se concentrer sur les matières dans lesquelles il doit rattraper son retard.

Il a appris à organiser son emploi du temps pour faire une place à la fois à l’école et à la natation.

Son entraîneuse, Lindsy Tudor-Cole, entraîneuse en chef du Spartan Swimming Club et responsable de la préparation de l’équipe zimbabwéenne pour Dakar 2026, le décrit comme un athlète qui comprend les exigences nécessaires pour progresser.

« Connor est un jeune homme très réceptif aux conseils. Il travaille extrêmement dur. Il est très discipliné », souligne-t-elle. « Tout ce qu’on lui demande, il le fait à 100%. »

Selon Tudor-Cole, la préparation a été particulièrement exigeante, les athlètes devant concilier deux étapes majeures : leurs examens et la plus grande compétition de leur carrière de nageurs jusqu’à présent.

Elle salue la manière dont Grist a géré la pression, malgré les journées difficiles pendant la préparation.

Grist bénéficie aussi d’un soutien qui dépasse celui de son entraîneuse. Son école l’a félicité et a accepté d’aménager certains de ses engagements scolaires, tandis que ses parents soutiennent son ambition depuis qu’il leur a fait part de son souhait d’aller à Dakar.

Il puise également son inspiration auprès du nageur Kyle Lee, qu’il a rencontré l’an dernier lors des épreuves de natation en eau libre des Championnats du monde de World Aquatics. L’excellence sportive de Lee et sa bienveillance envers les autres athlètes ont influencé la personne que Grist souhaite devenir.

« Il m’inspire vraiment à donner le meilleur de moi-même, tout en étant quelqu’un de bien. »

À Dakar, Grist affrontera des concurrents issus de pays où la natation peut passer avant les autres obligations sportives scolaires. Tudor-Cole reconnaît que les athlètes zimbabwéens seront confrontés à une forte concurrence, mais estime que cette expérience les aidera à comprendre le niveau international qu’ils doivent viser.

Son message aux jeunes Zimbabwéens qui les suivront est simple : croire en eux, faire preuve de constance et s’investir dans le travail.

Grist partage cette vision à long terme. Il ne part pas à Dakar en promettant des médailles ni en visant une place précise au classement. Il veut plutôt donner le meilleur de lui-même dans ses courses et s’appuyer sur cette expérience pour la suite.

« Mon objectif dans la vie est de devenir le meilleur possible, quelle que soit la place que cela me donne au classement mondial », explique-t-il.

Pour l’heure, l’adolescent qui a entendu parler des Jeux olympiques de la jeunesse lors d’un trajet en voiture se concentre sur sa prochaine course. Son grand rêve reste bien en vue.

« J’espère aller aussi loin que possible dans la natation », dit-il. « Je veux un jour être le meilleur de ce sport. »