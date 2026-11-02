Madagascar: Velonjara Rakotonandrasana - « L'État se tient prêt pour les élections »

Sur le plateau de la TVM, hier, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation affirme que l'État est disposé à organiser des élections en 2027. Des crédits à cet effet sont destinés à la Ceni.

L'État maintient le cap. Les élections de 2027 restent à l'agenda de l'État, à s'en tenir à l'interview de Velonjara Rakotonandrasana, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, sur la chaîne publique TVM, hier.

Selon les dires du membre du gouvernement, « le pouvoir de la Refondation se tient prêt pour les élections». Il précise que le gouvernement a déjà prévu une enveloppe budgétaire au profit de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) pour l'organisation des scrutins. « Il y aura forcément un référendum après la concertation nationale. Aussi, lorsque viendra le moment d'organiser le scrutin, l'État sera prêt », assure-t-il. Une réponse qui s'accorde avec les engagements du colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État.

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Lorsque l'occasion se présente, le locataire d'Iavoloha martèle en effet que lui et l'administration de la Refondation gardent en ligne de mire l'organisation des élections pour l'année 2027. Ceci, tout en rappelant qu'il s'agit d'un engagement qu'il a pris. « C'est mon souhait le plus cher, parce que moi, je suis un homme de parole », a-t-il déclaré à ce propos, par exemple, lors d'une interview accordée à la radio des Nations unies, à New York, en septembre.

Tenir des élections en 2027 se présente pourtant comme une course contre la montre. Afin de gagner du temps, l'officier supérieur a organisé des consultations politiques sur les préparatifs électoraux, en septembre. Sauf changement, une restitution des conclusions de ces consultations devrait être faite dans le courant de ce mois de novembre. Une information qu'il a partagée sur la radio des Nations unies, toujours. La rédaction et l'adoption d'un nouveau cadre juridique des élections devraient s'ensuivre.

Une étape incontournable

Le chef de l'État a également déjà indiqué qu'après le bouclage de la refonte de la liste électorale, la Ceni devrait être prête « techniquement » à organiser des scrutins à partir de juillet 2027. Selon les propos du ministre Rakotonandrasana, hier, le gouvernement se tient également prêt pour le volet financier de l'organisation des votes.

Cependant, les réponses du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation dans son interview d'hier rappellent que la concertation est un paramètre à prendre en compte pour définir le calendrier électoral. Bien que les discours officiels se veuillent optimistes, dans les faits, ce processus conduit par le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) accuse pourtant un retard. Jusqu'à présent, il en est encore à la formation de ceux qui vont conduire les débats au niveau local, à savoir des fokontany jusqu'aux régions.

Lors du lancement de la phase opérationnelle de la concertation nationale, le 25 août, le FFKM a indiqué que les résolutions ne devraient être connues qu'après mai 2027. Ce qui pourrait réduire la marge de manoeuvre pour l'organisation des élections avant la fin de 2027. Dans le document intitulé « Programme de la Refondation de la République », remis à la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), le 28 février, il est prévu, en effet, qu'un référendum ou une élection constitutionnelle et l'élection présidentielle se tiennent en 2027.

Selon les explications du ministre Rakotonandrasana, hier, en réponse à une question sur l'éventualité de l'organisation des élections des chefs fokontany, « la question de la gouvernance du pays sera tranchée durant la concertation nationale ». En effet, il est prévu que les résolutions de ce processus servent de base pour la rédaction d'un ou de plusieurs projets de Constitution à soumettre à un référendum ou bien à une élection constitutionnelle. La concertation nationale se présente ainsi comme une étape incontournable avant les scrutins devant mener à un retour à l'ordre constitutionnel.

Près de sept millions de citoyens enregistrés

La sortie du ministre Rakotonandrasana sur la TVM fait suite à la consigne présidentielle qui consiste à ce que chaque membre du gouvernement fasse part de son bilan et de son plan de lutte contre la corruption. Pour le département de l'Intérieur et de la Décentralisation, un des principaux axes d'effort est l'enrôlement biométrique de la population. Jusqu'à présent, selon les chiffres partagés par le membre du gouvernement, près de sept millions de Malgaches âgés de 18 ans et plus sont enregistrés.

Le ministre Rakotonandrasana explique que l'initiative s'inscrit dans la réforme de la gestion de l'identité et de l'état civil. Au final, elle facilitera les démarches administratives pour les citoyens, mais pourra aussi servir de base de données pour la confection de la liste électorale.

La deuxième phase de cette campagne a été lancée le 16 septembre. Le département ministériel table sur dix millions de personnes enrôlées d'ici juillet 2027. Pour le moment, seize districts sont concernés par cette nouvelle étape, avant une extension progressive à l'ensemble du territoire.