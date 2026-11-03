Afrique: JOJ Dakar 2026 - Les athlètes récoltent 57 médailles en deux journées

Dakar — Cinquante-sept médailles, dont 17 d'or et autant d'argent, ont été décrochées au terme des deux premières journées des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Les compétitions ont démarré dimanche 2 novembre et se poursuivront jusqu'au vendredi 13 novembre.

L'Afrique du Sud a obtenu deux médailles d'argent en rugby à 7 et en natation.

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Le judoka égyptien Aly Elramly (-81 kilos) a offert sa deuxième médaille de bronze à son pays, après la médaille d'or remportée dimanche 2 novembre par l'Égypte en natation.

Au terme de la première journée des compétitions, 27 médailles avaient été décrochées, dont huit médailles d'or et autant de médailles d'argent.

Le nageur égyptien Zain Ali (100 mètres papillon) a remporté, dimanche 2 novembre, la première médaille d'or africaine.

Le pays hôte des JOJ, le Sénégal, a obtenu sa première médaille, une médaille de bronze, grâce au judoka Matar Diop.

En rugby à 7, les Français ont battu les Sud-Africains en finale (26-19). Les Argentins ont remporté la médaille de bronze.

Les Français ont offert à leur pays son premier titre aux JOJ Dakar 2026. Il s'agit de la deuxième victoire française dans cette discipline, aux Jeux olympiques de la jeunesse, douze ans après celle obtenue à Nanjing (Chine) en 2014.

Le duo français Raphaël de Boussac et Elisa Guilloton a remporté la médaille de bronze en double mixte. Il s'agit d'aviron de mer (beach sprint). Cette médaille est la première distinction olympique obtenue par la France dans cette épreuve.

La Chine a remporté l'or dans la même épreuve. La médaille d'argent est revenue à l'Autriche.

En lutte masculine, chez les moins de 55 kilos, l'Azerbaïdjanais Ibrahim Talibov a décroché la médaille d'or.

Le Croate Jona Zvorc a obtenu la médaille d'argent. Tugshkhuslen Tungalag, de la Mongolie, et Elisha Zimba, un Zambien, repartent avec une médaille de bronze.

En judo, dans la catégorie des moins de 66 kilos, Khazar Heydarov, un Ukrainien, a remporté l'or devant le Canadien Anes Mati, le bronze revenant à l'Argentin Thiago Carvallo. Le Sénégalais Matar Diop a décroché le bronze.

Chez les moins de 81 kilos, le Slovène Maks Cebulj a dominé l'Iranien Sobhan Hakimi. L'Égyptien Aly Elramly et le Bulgare Ivan Nikolchev ont complété le podium avec le bronze.

En natation, la Croate Ana Bobanović a remporté le 100 m nage libre aux dépens de la Néo-Zélandaise Alyssa Lawson.

L'Indienne Dhinidhi Desinghu a obtenu une médaille de bronze.

Au 400 m nage libre, Elvira Espinosa, une athlète venue de l'Équateur, a obtenu l'or, l'argent revenant à la Sud-Africaine Leah Markgraaff et le bronze à la Belge Célya Paques.