Dakar — Cent sept médailles, dont 33 en or, 33 en argent ont été distribuées dans les différentes disciplines des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, avec plusieurs distinctions africaines, dont les médailles d'or de l'Égypte en wushu, de l'Afrique du Sud en aviron de mer beach sprint (solo hommes) et du Kenya en rugby à 7 féminin.

L'Afrique s'est également distinguée grâce à la médaille de bronze remportée par Madagascar en rugby à 7 féminin et à la médaille d'argent décrochée par la Sud-Africaine Chanel Veldsman au 100 mètres brasse dames.

Le Kenya a ainsi décroché l'or en rugby à 7 féminin.

En aviron de mer (beach sprint), le Sud-Africain Callum Dreyer s'est imposé dans l'épreuve du solo hommes. Chez les dames, la Chinoise Liu Lili a également remporté la médaille d'or pour son pays.

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En judo, plusieurs nations se sont distinguées dans les catégories de poids inscrites au tableau des médaillés. Chez les dames de moins de 78 kg, la Brésilienne Clarisse Vallim a remporté l'or, devant la Russe Anastasiia Dobrovolskaia, médaillée d'argent. L'Autrichienne Selina Woegerer et la Chinoise Yue Cheng ont obtenu les médailles de bronze.

Chez les hommes de moins de 100 kg, le Lituanien Bacaicenko Tajas s'est adjugé l'or, devant l'Ouzbek Esh Pulatov Jurabek, médaillé d'argent. Le Burundais Igiraneza Don de Dieu et le Japonais Arai Naito ont remporté le bronze.

En Baseball5, Cuba a décroché la médaille d'or, devant Chinese Taipei, médaillé d'argent, tandis que le Mexique a obtenu le bronze.

Au classement général des médailles, la Chine occupe la première place avec sept médailles, dont quatre en or et deux en argent.

L'Égypte, avec quatre médailles, dont deux en or et deux en argent, est le premier pays africain au tableau des médailles. Elle est suivie de l'Afrique du Sud, qui totalise cinq médailles, dont une en or et trois en argent.

Au terme des deux premières journées des JOJ Dakar 2026, 57 médailles, dont 17 en or et autant en argent, avaient été décrochées.

À l'issue de la première journée de compétition, 27 médailles avaient été distribuées, dont huit en or et autant en argent. Le Sénégal avait alors décroché une médaille de bronze en judo, dans la catégorie des moins de 66 kg, grâce à Matar Diop.