Madagascar: Élections 2027 - La Présidence annonce le deuxième tour du « Dialogue consultatif »

Au CCI Ivato, les 9 et 10 novembre prochains, la Présidence dévoilera la synthèse des consultations de septembre, ouvrant ainsi la voie aux véritables débats pour fixer le cadre des scrutins de 2027.

La machine politique et électorale s'accélère

Faisant directement suite au grand « Dialogue consultatif pour la préparation des élections », mené du 1er au 8 septembre dernier au Palais d'État d'Iavoloha sous l'égide du président de la Refondation de la République, une étape décisive et très attendue s'annonce pour les jours à venir. Les 9 et 10 novembre prochains, le Centre de conférence internationale (CCI) d'Ivato s'apprête ainsi à accueillir la remise officielle de la synthèse de l'ensemble des propositions reçues.

Ce document servira de boussole pour la préparation des tout premiers scrutins et échéances électorales qui se tiendront à Madagascar en 2027. Pour mémoire, la phase initiale avait rassemblé un peu moins de 600 participants durant huit jours d'échanges intenses au Palais d'État d'Iavoloha. Ce panel diversifié englobait un large spectre de la société, allant des partis politiques et regroupements de partis aux organisations de la société civile, en passant par les forces de l'ordre et les représentants dynamiques de la jeunesse malgache.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Instructions fermes

Durant ces assises de septembre, le président de la Refondation avait expressément formulé des instructions fermes, indiquant que cette consultation initiale aurait impérativement une suite concrète, comme avait tenu à le préciser Thierry Rakotonarivo, président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).

À l'en croire, ce nouveau chapitre consistera par conséquent en des consultations beaucoup plus poussées et en la prise éventuelle de décisions stratégiques capitales concernant la préparation et l'organisation matérielle et juridique des élections, ou de l'éventuel référendum qui se tiendra en premier lieu en 2027. Fait marquant souligné par les observateurs : contrairement à la première session, qui s'apparentait surtout à une vaste phase d'écoute, de véritables débats contradictoires et constructifs devraient avoir lieu durant ce second tournant institutionnel.

Invitation officielle

Face aux enjeux cruciaux de cette rencontre, le service de la communication de la Présidence de la République rappelle que l'accès au CCI Ivato pour cette session de haut niveau se fera exclusivement sur invitation officielle. Ainsi, l'ensemble des partis et regroupements de partis politiques, des acteurs de la société civile, des associations ainsi que toutes les forces vives de la Nation ayant activement pris part au Dialogue tenu en septembre dernier sont conviés à se manifester dès à présent.

Munis de leurs pièces justificatives réglementaires, les délégués et représentants sont invités à se présenter au Palais d'État d'Ambohitsorohitra afin de retirer leurs cartons d'invitation et de s'assurer une participation active à ces assises décisives pour l'avenir démocratique du pays. Tous les projecteurs de la vie nationale sont donc désormais tournés vers Ivato.