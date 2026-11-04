Bénin: Le textile, une aubaine pour le pays

Une étude pilotée par la BAD révèle que le secteur privé, dans le textile, pourrait apporter cinq milliards de dollars de revenus supplémentaires pour le Bénin. Qui dispose de tous les atouts pour saisir cette opportunité.

Le bureau de la BAD (Banque africaine de développement) au Bénin a présenté, le 31 juillet 2024 à Cotonou, une étude sur la dynamisation de la filière textile béninoise par les acteurs du secteur privé. Un événement qui clôt 18 mois de collectes de données importantes pour une meilleure compréhension des enjeux de la filière dans le pays, un des principaux producteurs de coton en Afrique.

L’étude révèle de nombreuses opportunités de développer la chaîne de valeur textile allant des unités de production pour les accessoires, à la confection, la logistique, la distribution ou encore les solutions pour l’entretien des articles textiles. D’autres opportunités portent sur la production d’articles textiles à usage médical, ou pour l’ameublement, les cosmétiques, l’automobile ou l’alimentation.

« L’écosystème béninois regorge de femmes et d’hommes talentueux qui produisent tous les jours des articles textiles d’une grande beauté. Et toutes et tous expriment le besoin d’un plan concerté pour les aider. »

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La seule filière des serviettes hygiéniques pourrait générer plus de 13 millions de dollars par an de ressources pour le Bénin. L’étude souligne les nombreuses opportunités de création de dizaines de milliers d’emplois qualifiés pour les jeunes et les femmes.

Le rapport met aussi en lumière les possibilités pour la BAD de contribuer au développement socio-économique de l’industrie textile au Bénin ; ses auteurs appellent les dirigeants à prendre des décisions pour accompagner le développement de nouvelles filières locales.

Outre la fibre textile à partir du coton, l’étude souligne les potentiels économiques colossaux, et la possibilité de créer plus de 45 000 emplois dans une nouvelle filière structurée autour de la fibre de feuille d’ananas.

Cette étude a été rédigée Nathalie Daouda, une spécialiste du secteur textile privé. « Les potentiels de revenus additionnels pour l’économie béninoise sont supérieurs à cinq milliards $ par an. Et pour convertir ces projections, il n’y a pas beaucoup d’efforts à fournir car le Bénin dispose déjà des ressources naturelles et humaines pour effectuer le travail. Il reste à élaborer un plan national et à le mettre en œuvre », résume la consultante. Selon qui l’« État béninois a largement prouvé sa capacité à relever des paris ambitieux ».

De son côté, la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zime Yérima salue « le réalisme, la complétude, la faisabilité » de l’étude. « Ce rapport est une sorte de plan stratégique sur le renforcement de notre économie à travers la filière textile ; elle reste pertinente pour nous, parce que le développement de notre économie par le renforcement de cette filière permettra de créer de nombreux emplois. »

Un nécessaire accompagnement

« Ce plan stratégique est déjà le premier maillon des étapes à suivre pour passer des idées aux actions et de la théorie à la pratique », considère Mariam Yérima. Qui a insisté, au cours de la réunion, sur le potentiel de création d’emplois pour les femmes et les jeunes, mais aussi sur le potentiel économique et social d’une exploitation stratégique de la fibre de feuille d’ananas pour l’industrie textile béninoise.

Au cours de cet atelier de présentation, la fondatrice de la maison Mod’Ukpè, spécialisée dans le pagne tissé et la confection de vêtements pour femmes, Faridatou Yekini, a reconnu que plusieurs actions sont en cours pour dynamiser les PME béninoises, avec une attention particulière pour les entreprises dirigées par des femmes. « Je suis particulièrement reconnaissante de constater qu’il est désormais possible pour les jeunes créateurs de bénéficier d’accompagnement et de financement pour leurs initiatives dans le secteur du textile. Cette évolution marque une étape significative vers la croissance et la durabilité de notre industrie », s’est-elle félicitée.

Avis complété par Caleb Menou, co-fondateur de la marque Safari Textiles Afrique, qui partage son expérience : « La BAD a bien fait de créer un cadre favorable pour encourager les collaborations, notamment par les visites de la zone industrielle de Glo Djigbé et des séances de renforcement des capacités des PME. Ces initiatives ont permis de formaliser et structurer mon entreprise, Safari Textiles Afrique et de nouer des partenariats fructueux. La suite logique serait maintenant le financement des entreprises qui font les efforts de se mettre au pas, accompagné d’un suivi sérieux pour assurer une bonne gestion des fonds. »

Robert Masumbuko (BAD) a souligné le potentiel économique et de développement social inclusif dans cette filière, « une aubaine pour le Bénin ». À son sens, « l’écosystème béninois regorge de femmes et d’hommes talentueux qui produisent tous les jours des articles textiles d’une grande beauté. Et toutes et tous expriment le besoin d’un plan concerté pour les aider à augmenter non seulement les volumes mais également la qualité de leur formation ». En effet, les professionnels ont besoin d’assistance pour acquérir ou accéder à des équipements modernes de qualité pour la transformation et la confection et surtout pour accéder aux marchés locaux et internationaux avec des solutions textiles qualitatives et compétitives.