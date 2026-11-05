Ethiopie: Le pays dévoile la réévaluation de son PIB - L'économie atteint 210,7 milliards de dollars américains

Addis Ababa — L'Éthiopie a dévoilé aujourd'hui ses chiffres actualisés du produit intérieur brut (PIB) dans le cadre de ses efforts visant à moderniser la mesure économique et à refléter les changements structurels de l'économie.

La nouvelle réévaluation du PIB renforcera la planification économique nationale, l'élaboration des politiques budgétaires et monétaires, ainsi que la mobilisation des recettes intérieures en fournissant une image plus précise de l'économie du pays, a déclaré le ministre des Finances, Fitsum Assefa.

S'exprimant lors du lancement officiel des résultats de la réévaluation du PIB du pays, le ministre a indiqué que le cadre révisé de comptabilité économique aiderait le gouvernement à mieux évaluer la taille, la structure et les performances de l'économie, tout en fournissant une base fiable pour la planification du développement et les décisions politiques.

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Le PIB de l'Éthiopie, avec l'exercice budgétaire éthiopien 2017 (2024/25) comme année de référence, a atteint 24 030 milliards de birrs (201,42 milliards de dollars américains), tandis que l'économie a progressé pour atteindre 31 860 milliards de birrs (210,7 milliards de dollars américains) au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2018.

Le ministre Fitsum a souligné que le cadre actualisé du PIB aurait des implications importantes pour l'évaluation de la viabilité de la dette du pays, le renforcement des politiques budgétaires et monétaires, ainsi que l'amélioration de la mobilisation des ressources nationales.

Elle a en outre expliqué qu'une mesure plus précise de l'économie nationale permettrait au pays d'évaluer plus efficacement les ratios d'endettement et d'imposition, et d'identifier les opportunités d'élargir l'assiette fiscale et d'améliorer le recouvrement des recettes intérieures.

Le PIB révisé fournirait également aux investisseurs, aux partenaires de développement et aux institutions financières internationales un profil économique plus fiable de l'Éthiopie, favorisant ainsi la prise de décisions éclairées en matière d'investissement et de développement, a ajouté la ministre.

Mme Fitsum a appelé les institutions gouvernementales fédérales et régionales, les partenaires de développement et le secteur privé à utiliser efficacement les données économiques révisées dans leurs décisions en matière de planification, de budgétisation, d'investissement et de politique publique.

Elle a souligné que le cadre statistique actualisé servirait de mécanisme de retour d'information important pour la mise en oeuvre des objectifs de la Grande Stratégie Medemer, renforçant ainsi la transparence, la responsabilité et la performance axée sur les résultats dans tous les secteurs.

Concernant ce processus, Mme Fitsum a précisé que le recalcul du PIB s'était achevé au terme d'une année, de septembre 2018 à septembre 2019 selon le calendrier éthiopien, et qu'il constituait l'une des étapes clés du Programme de développement des statistiques éthiopiennes.

La ministre a qualifié cette réalisation de preuve importante de la souveraineté statistique du pays, soulignant que les comptes révisés sont conformes au Système de comptabilité nationale de 2008 (SCN 2008), reconnu au niveau international.

Elle a en outre précisé que le cadre révisé tient compte des changements structurels intervenus dans l'économie éthiopienne, notamment l'expansion des services financiers numériques et l'évolution du commerce moderne, de l'industrie et des activités minières.