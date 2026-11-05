Ethiopie: La réévaluation du PIB jettera les bases des ambitions de développement à long terme du pays - Le ministre

Addis Ababa — La révision de la base de calcul du produit intérieur brut (PIB) de l'Éthiopie, qui vient d'être achevée, offrira une assise plus solide aux ambitions de développement à long terme du pays, en particulier à sa vision de construire une nation prospère, a déclaré le ministre de la Stratégie nationale, Bereket Fesehatsion.

L'Éthiopie a dévoilé aujourd'hui ses chiffres actualisés du PIB dans le cadre de ses efforts visant à moderniser la mesure économique et à refléter les changements structurels de l'économie.

Avec l'exercice budgétaire éthiopien 2017 (2024/25) comme nouvelle année de référence, le PIB du pays a atteint 24 030 milliards de birrs (201,42 milliards de dollars américains).

Ce chiffre a encore augmenté pour atteindre 31 860 milliards de birrs (210,7 milliards de dollars américains) au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2018 (2025/26).

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S'exprimant lors de la présentation des résultats actualisés du recalcul du PIB, le ministre Bereket a déclaré que le système de mesure révisé offrait une image plus précise de la structure économique du pays en intégrant les activités économiques émergentes et les secteurs jusqu'alors sous-représentés.

Il a souligné que cette structure économique actualisée mettait en évidence l'importance de dépasser la simple croissance quantitative pour s'orienter vers la construction d'une économie productive.

Il a indiqué que ce nouveau recalcul du PIB contribuerait à créer des emplois, à renforcer les capacités de production nationales et à réduire la dépendance excessive vis-à-vis des matières premières.

Le ministre a en outre souligné que des statistiques économiques fiables sont essentielles pour améliorer l'élaboration des politiques, l'affectation des budgets, les décisions d'investissement et la planification économique, tout en renforçant la confiance des investisseurs nationaux et internationaux.

Il a déclaré que le cadre révisé du PIB fournirait un repère plus précis pour évaluer les objectifs économiques nationaux, notamment le commerce extérieur, la génération de recettes, l'investissement et la création d'emplois.

L'exercice budgétaire éthiopien de 2017, correspondant à l'année 2024/25 du calendrier grégorien, a été choisi comme nouvelle année de référence pour cet exercice, compte tenu de sa relative stabilité macroéconomique, de la baisse de l'inflation et de la disponibilité de données statistiques exhaustives.

Ce processus a intégré les résultats du recensement agricole, du recensement des établissements économiques et des enquêtes auprès des ménages, entre autres sources, permettant ainsi au pays d'actualiser ses comptes nationaux en fonction des réalités économiques actuelles.

Le ministre a déclaré que cet exercice avait été mené sous la direction de professionnels éthiopiens, avec l'assistance technique du Fonds monétaire international (FMI), afin de garantir la conformité avec le Système de comptabilité nationale de 2008 et d'autres normes internationales.

Il a également souligné les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer les capacités statistiques nationales en recrutant et en formant de jeunes diplômés appelés à travailler aux côtés de professionnels expérimentés, garantissant ainsi le transfert de connaissances techniques et la pérennité du processus.

Le gouvernement va institutionnaliser la réévaluation du PIB tous les cinq ans afin de préserver la fiabilité et la pertinence des statistiques économiques nationales, a-t-on indiqué.

Le ministre a déclaré que ce système de mesure actualisé servirait de nouveau socle aux ambitions de développement à long terme de l'Éthiopie, en particulier à sa vision visant à bâtir un pays prospère d'ici 2050 grâce au renforcement des capacités nationales et à l'amélioration du niveau de vie des citoyens.