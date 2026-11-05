Afrique: Traitement préventif du VIH - Madagascar retenu parmi les 120 pays bénéficiaires du lénacapavir

Deux injections sous-cutanées par an, à six mois d'intervalle, offrent une protection quasi totale contre l'acquisition du VIH. C'est l'objet de la première version générique du lénacapavir, un traitement préventif contre le VIH destiné à 120 pays à revenu faible, dont Madagascar.

La Grande île figure parmi les 120 pays prioritaires pour bénéficier du lénacapavir, un traitement préventif contre le VIH administré seulement deux fois par an. L'Agence américaine du médicament a récemment validé une première version générique de ce traitement, dont l'efficacité est proche de 100%. Fabriqué par le laboratoire indien Dr. Reddy's Laboratories à la suite d'un accord de licence avec Gilead, ce produit sera commercialisé à 40 dollars par personne et par an pour les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Les premières livraisons sont attendues dès la fin de cette année, ouvrant la voie à un déploiement à grande échelle en 2027. Philippe Duneton, directeur exécutif d'Unitaid, a salué cette avancée décisive pour accélérer l'accès des pays du Sud à cette innovation majeure. Cette perspective résonne avec urgence à Madagascar, où près de 150 000 personnes vivent actuellement avec le virus, d'après les chiffres du Programme national de lutte contre les IST, le VIH et le Sida (PNLIS).

L'année dernière, 15 800 nouveaux cas ont été détectés sur l'ensemble du territoire à l'issue de 592 000 dépistages menés dans 114 districts, ce qui représente environ 50 nouveaux diagnostics quotidiens.

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Accès

Les partenaires travaillent désormais avec les gouvernements, les communautés concernées, le Fonds mondial, le Bureau américain de la santé mondiale et de la diplomatie sanitaire (GHSD), la Fondation Gates et d'autres acteurs internationaux pour transformer cette avancée réglementaire en accès concret au traitement. L'objectif est d'accompagner l'introduction du médicament dans les pays concernés, de favoriser son acceptabilité auprès des populations et d'organiser son déploiement auprès des publics les plus éloignés des systèmes de santé, notamment les populations clés.

Développé initialement par le laboratoire Gilead, le lénacapavir a obtenu sa première autorisation pour la prévention du VIH en 2025. Son coût élevé limitait toutefois fortement son accessibilité à grande échelle. L'arrivée d'un générique à bas prix nourrit désormais l'espoir de réduire significativement le nombre de nouvelles infections au VIH.