Afrique: Traitement du VIH-SIDA - Le générique du lénacapavir bientôt commercialisé

La lutte contre le VIH pourrait franchir une nouvelle étape avec l'arrivée prochaine d'une version générique du lénacapavir. Autorisée par l'Agence américaine du médicament, cette formulation préventive de longue durée devrait faciliter l'accès à la prophylaxie, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, particulièrement en Afrique.

La commercialisation prochaine de la version générique du lénacapavir suscite de l'espoir dans la lutte contre le VIH-sida, après plusieurs décennies de combat contre la pandémie. Le laboratoire pharmaceutique indien Dr Reddy's a annoncé récemment avoir obtenu le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine du médicament, pour la commercialisation d'une version générique de cet antirétroviral.

Cette annonce constitue une avancée dans la perspective d'élargir l'accès aux traitements préventifs contre le virus. Contrairement à la prophylaxie préexposition (PrEP) orale classique, qui nécessite une prise quotidienne, le lénacapavir se distingue par sa durée d'action prolongée. Il repose sur deux injections sous-cutanées par an, une modalité susceptible de faciliter le suivi préventif et l'observance chez les personnes exposées au risque d'infection.

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Outre le protocole observé, le coût annoncé constitue un autre argument en faveur de cette innovation. Le générique devrait être proposé à environ 40 dollars par personne et par an, soit près de 24 000 FCFA. Il serait destiné à 120 pays à revenu faible ou intermédiaire, conformément aux dispositions de la licence accordée par Gilead Sciences, le laboratoire américain à l'origine du médicament. Commercialisé sous le nom de Yeztugo, le produit initial avait obtenu l'homologation de la FDA en juin 2025. La mise à disposition de sa version générique ouvre ainsi des perspectives de réduction des coûts et d'élargissement de la couverture préventive dans les régions les plus affectées par l'épidémie.

Selon les prévisions annoncées, les premiers stocks pourraient être disponibles avant la fin de l'année, avant une distribution à plus grande échelle. Pour les pays africains, où le VIH demeure un enjeu majeur de santé publique, cette perspective représente un espoir supplémentaire dans la prévention de nouvelles infections.

Reste désormais le défi de l'accessibilité effective de ce médicament. Sa disponibilité dans les circuits de distribution, son intégration dans les politiques nationales de santé et la capacité des systèmes sanitaires à en assurer l'administration seront déterminantes pour transformer cette avancée pharmaceutique en bénéfice concret pour les populations.