Afrique: Ouverture du Sommet des partis politiques africains à Addis-Abeba

Addis Ababa — Le deuxième Sommet des partis politiques africains (APPS) s'est ouvert ce matin à Addis-Abeba.

Ce sommet rassemble des dirigeants politiques et des représentants de tout le continent afin d'examiner comment les partis politiques peuvent devenir des moteurs essentiels de la transformation économique et de la prospérité partagée de l'Afrique.

Organisé par le Parti de la prospérité, au pouvoir en Éthiopie, en collaboration avec l'African Governance Center, ce sommet de trois jours se tient au Musée commémoratif de la victoire d'Adwa sous le thème « Gouverner pour la croissance : les partis politiques, architectes de l'avenir économique de l'Afrique ».

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Ce sommet offre une plateforme structurée pour le dialogue interpartis, le partage d'expériences et l'action collective, en mettant l'accent sur le rôle des partis politiques dans la promotion de la gouvernance, de la croissance économique, de la paix et du développement durable.

Lancée par l'African Governance Center, basé à Accra, au Ghana, cette plateforme vise à renforcer la coopération entre les partis politiques africains et à promouvoir des solutions locales aux défis de développement du continent.

Fondamentalement, le sommet vise à redéfinir le rôle des partis politiques au-delà de la compétition électorale et de la mobilisation politique, en les positionnant plutôt comme des institutions stratégiques capables de façonner les politiques économiques, de former des dirigeants, de renforcer les institutions démocratiques et de mener la transformation nationale.

Les délibérations devraient porter sur la manière dont les partis politiques peuvent traduire leurs mandats politiques en résultats concrets en matière de développement, notamment en matière de création d'emplois, de croissance économique inclusive, de résilience face au changement climatique et de développement durable.

Ce sommet souligne l'importance de partis politiques bien structurés et efficaces en tant qu'acteurs clés de la construction d'économies productives, du renforcement des institutions et de la réalisation des aspirations de développement à long terme de l'Afrique.

L'un des principaux résultats de ce rassemblement annuel est l'adoption de déclarations de sommet, qui fournissent un cadre commun et des engagements collectifs destinés à guider les partis politiques dans leurs pays respectifs.

Parmi les étapes importantes précédentes figure la Déclaration du Ghana d'août 2025, tandis que la Déclaration d'Addis-Abeba devrait tracer une orientation commune pour les partis politiques africains en 2026.

Grâce à cette plateforme continentale, les partis politiques africains cherchent à dépasser la politique électorale traditionnelle et à jouer un rôle plus transformateur dans la construction de l'avenir économique du continent, en favorisant une prospérité inclusive et en promouvant des solutions de développement menées par l'Afrique.