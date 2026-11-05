Addis Ababa — L'Éthiopie s'apprête à accueillir, à partir de demain 5 novembre, le deuxième Sommet des partis politiques africains, qui se déroulera sur trois jours et réunira quelque 1 000 délégués venus de tout le continent.

Ce sommet devrait avoir pour objectif principal de réorienter les priorités des partis politiques africains, afin qu'ils ne se concentrent plus uniquement sur la compétition électorale à court terme, mais s'orientent davantage vers la transformation économique et le développement à long terme.

Organisé par le Parti de la prospérité, au pouvoir en Éthiopie, en collaboration avec l'African Governance Center, le sommet se tiendra au Musée commémoratif de la victoire d'Adwa, à Addis-Abeba, sous le thème « Gouverner pour la croissance : les partis politiques, architectes de l'avenir économique de l'Afrique ».

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Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, Nebiyu Sihul, directeur général des relations internationales du Parti de la prospérité, a déclaré que, dans la continuité du sommet inaugural qui s'était tenu à Accra, au Ghana, en 2025, cette deuxième édition réunira des chefs d'État, des Premiers ministres, de hauts responsables gouvernementaux, 80 parlementaires et ministres de haut rang, des dirigeants de partis politiques, des chefs d'entreprise, des représentants de la société civile, ainsi que des jeunes leaders et des femmes leaders.

Nebiyu a souligné que les capacités institutionnelles de l'Éthiopie, son rôle diplomatique et son importance historique figuraient parmi les principales raisons ayant motivé le choix de ce pays pour accueillir ce rassemblement continental.

Le statut d'Addis-Abeba en tant que destination majeure pour les réunions régionales, continentales et internationales a également pesé dans son choix, a-t-il déclaré, ajoutant que les préparatifs de l'Éthiopie en vue d'accueillir la COP32 l'année prochaine démontrent encore davantage la capacité de la capitale à accueillir des événements mondiaux de grande envergure.

Le statut de la ville en tant que capitale politique de l'Afrique et pôle diplomatique mondial de premier plan a également été pris en compte.

Le musée commémoratif de la victoire d'Adwa, qui accueillera le sommet, a été décrit comme un cadre tout à fait approprié compte tenu de son lien avec l'indépendance, l'unité et la résilience africaines.

Il a également mis en avant les contributions de l'Éthiopie à l'indépendance africaine, à l'unité panafricaine et à l'intégration continentale, ainsi que ses progrès en matière de développement des infrastructures et de l'énergie, de modernisation économique, de transformation urbaine et de tourisme.

En tant que parti au pouvoir du pays hôte, le Parti de la prospérité, l'une des plus grandes organisations politiques du continent, s'appuiera sur son cadre institutionnel, son expérience en matière de politiques publiques et ses résultats en matière de développement national pour présenter des modèles concrets de modernisation économique, de transformation urbaine et d'infrastructures énergétiques.

Les partis politiques ne doivent pas se concentrer uniquement sur les processus électoraux, mais doivent également jouer un rôle actif dans la croissance économique à l'échelle du continent, a fait remarquer M. Nebiyu, soulignant que le sommet vise à positionner les partis politiques comme moteurs du développement économique grâce à la coordination des politiques, au dialogue interpartis et à une gouvernance responsable.

Les délégués discuteront de la mise en place d'une plateforme interpartis permanente dédiée au dialogue sur les politiques économiques, ainsi que de groupes de travail techniques axés sur la gouvernance budgétaire, l'emploi des jeunes, l'industrialisation et la résilience économique, a-t-il déclaré.

Le programme du sommet comprendra également des tables rondes consacrées au leadership politique des femmes africaines et à la participation des jeunes.

Il proposera en outre des visites sur le terrain, offrant ainsi aux délégués l'occasion de découvrir les projets de développement et d'infrastructures menés en Éthiopie.

Le Parti de la prospérité prévoit également de présenter aux délégués en visite l'expérience de l'Éthiopie en matière de modernisation économique, de développement urbain et d'infrastructures énergétiques, a-t-il déclaré.

Un projet de cadre politique visant à harmoniser les priorités économiques à travers l'Afrique, qui sera connu sous le nom de « Déclaration d'Addis-Abeba », devrait constituer le principal résultat du sommet.