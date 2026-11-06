Sénégal: Dip Doundou Guiss - 2026, l'année de la double consécration

Après avoir pris part à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le rappeur Dip Doundou Guiss décroche deux certifications Disque d'or pour ses albums « LNN » (Loo Ñeme Ñakk) et « LFLF » (Lepp Fii Lañu Fekk). Une double distinction qui vient couronner une année particulièrement marquante dans son parcours musical.

2026 restera une année particulière dans la carrière de Dip Doundou Guiss. Le rappeur enchaîne les distinctions et confirme la portée de son univers musical. Après sa participation à la cérémonie des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l'artiste signe une nouvelle performance avec l'obtention de deux certifications Disque d'or décernées par Africa Music & Charts (AMC).

Les deux albums concernés sont « LNN » (Loo Ñeme Ñakk) et « LFLF » (Lepp Fii Lañu Fekk). Selon le barème communiqué par l'organisme certificateur, chacun de ces projets a dépassé le seuil de 5 000 équivalents ventes. Les certifications reposent sur les performances enregistrées sur les plateformes de streaming légal, conformément aux critères établis par AMC.

Deux albums, deux Disques d'or

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Cette double distinction met en lumière les performances numériques de deux projets distincts de l'artiste. Au-delà de la reconnaissance discographique, elle témoigne de la présence grandissante du rap sénégalais sur les plateformes musicales et de sa capacité à toucher un public plus large.

Avec deux albums certifiés au cours de la même année, Dip Doundou Guiss franchit ainsi une nouvelle étape dans sa carrière. Une performance qui contribue également à mettre en perspective l'évolution de l'industrie musicale sénégalaise, de plus en plus attentive aux indicateurs de consommation numérique.

Le rap sur la scène des JOJ

Cette reconnaissance musicale intervient dans une année également marquée par sa participation à la cérémonie des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Sa présence lors de cet événement sportif international a offert une vitrine au rap sénégalais, dans un contexte historique : Dakar accueille les premiers JOJ organisés sur le continent africain.

La participation de l'artiste est par ailleurs présentée comme une première pour un artiste africain lors d'une cérémonie des JOJ. Un statut qui mérite toutefois d'être confirmé auprès de l'organisation avant publication.

Entre visibilité internationale et reconnaissance discographique, Dip Doundou Guiss inscrit ainsi son parcours dans une année de consécration. Deux actualités qui, chacune à leur manière, mettent en lumière le rayonnement de la musique sénégalaise.