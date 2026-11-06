Dakar — Les artistes sénégalais Dip Doundou Guiss et Viviane Chidid ont été certifiés Or avec respectivement deux disques d'or et un single d'or par Africa music & charts (AMC) qui a dévoilé, jeudi, son palmarès des certifications musicales 2026 sur son site visité à l'APS.

Africa music & charts est une structure dédiée à la certification et à la collecte de données de l'industrie musicale en Afrique francophone. Les artistes sont récompensés pour les performances commerciales de leur album ou single.

Le rappeur sénégalais Dip Doundou Guiss, de son vrai nom Dominique Preira, a obtenu deux disques d'or pour ses deux derniers albums à savoir "LNN" (Loo Ñeme Ñàkk - qu'osez-vous perdre en wolof) sorti en novembre 2019 et "LFLF" (Lepp Fii Lañu Fekk ou Nous avons tous été témoin en wolof), un opus sorti en décembre 2023 et qui symbolise la "renaissance artistique" du musicien.

Ce dernier album, résultat d'un voyage introspectif du rappeur Dip, aujourd'hui ambassadeur des 4e Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, explore des thèmes universels à travers le prisme de ses expériences personnelles et de son héritage culturel. Cet album est vu par l'artiste comme "une célébration de la résilience, de la passion et du lien profond entre lui et ses fans".

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La chanteuse sénégalaise Viviane Chidid a aussi obtenu un single d'or lors de ce classement de AMC pour son tube "Sweet game" réalisé en featuring avec Bass Thioung.

D'autres artistes africains francophones figurent sur la liste des certifiés Or. Il s'agit de l'Ivoirien Lil Jay Bingerack pour son album "Mosaic" disque d'or et aussi du rappeur ivoirien Didi B avec son double disque "Diyilem & Bazarhoff : Genius" sorti en 2025.

Côté single d'or, des artistes comme Eune Vili, Kiff No Beat et Didi B en feating avec MHD ont eu des récompenses avec respectivement les morceaux "Adesanya", "C Komen" et "DX3 (Dégâts X3)".

Selon Africa music & charts, ce classement récompense les performances commerciales des oeuvres musicales sur la base des données financières arrêtées au 31 décembre 2025. La structure précise que ce palmarès repose exclusivement sur les reportings financiers transmis par les producteurs et les distributeurs au 31 décembre 2025.