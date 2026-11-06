Afrique: Ebola - Madagascar lève la quarantaine pour les voyageurs en provenance du Kenya et du Nigeria

Le gouvernement malgache assouplit une partie des mesures sanitaires instaurées aux frontières dans le cadre de la lutte contre l'introduction du virus Ebola. Dans une note conjointe interministérielle, les autorités ont annoncé la suspension des mesures de quarantaine et d'interdiction de territoire qui s'appliquaient jusqu'à présent aux voyageurs en provenance du Kenya et du Nigeria.

Cette décision intervient à la suite de l'évolution de la situation épidémiologique internationale liée à la maladie à virus Ebola. Après réévaluation des risques, les autorités estiment désormais que ces mesures restrictives ne sont plus nécessaires pour les deux pays concernés. Pour autant, la vigilance reste de mise. Les voyageurs arrivant du Kenya ou du Nigeria devront toujours remplir et signer une lettre d'engagement mise à leur disposition à l'arrivée ou par les compagnies aériennes et maritimes. Ce document vise à faciliter le suivi sanitaire des personnes concernées.

Surveillance

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Par ailleurs, les passagers en provenance de ces deux pays ou y ayant transité feront l'objet d'une surveillance régulière par téléphone. Ce dispositif doit permettre aux autorités sanitaires de détecter rapidement l'apparition d'éventuels symptômes compatibles avec la maladie à virus Ebola et d'agir sans délai en cas de besoin. Si le Kenya et le Nigeria bénéficient désormais d'un allègement des restrictions, la République démocratique du Congo (RDC) reste, quant à elle, sur la liste des pays faisant l'objet d'une application stricte des mesures sanitaires prévues aux frontières malgaches.

Les autorités rappellent enfin que l'ensemble des autres dispositifs de contrôle sanitaire demeure en vigueur et que toute fausse déclaration ou violation des mesures prescrites est passible de sanctions conformément à la réglementation en vigueur.