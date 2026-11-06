Madagascar: Épidémie - La mise en quarantaine des passagers en provenance du Kenya suspendue

Les passagers en provenance du Kenya ne sont plus soumis à une quarantaine à leur arrivée à Madagascar. Une note interministérielle annonce la suspension des mesures de quarantaine pour le Kenya et le Nigeria, dans le cadre de la prévention de l'introduction de la maladie à virus Ebola à Madagascar. « Cette mesure n'a plus lieu d'être car, depuis le 19 octobre, il n'y a plus de nouveau cas enregistré au Kenya», explique le Dr Désiré Rakotoarimino, directeur général de la Médecine préventive auprès du ministère de la Santé publique, hier.

Le risque n'est pas totalement nul. En remplacement de la mesure de quarantaine des passagers, les autorités exigent de tout voyageur en provenance du Kenya ou du Nigeria, ou ayant transité par ces pays, qu'il signe une lettre d'engagement distribuée soit à l'arrivée, soit par l'intermédiaire des compagnies aériennes et maritimes. Les autorités sollicitent les compagnies aériennes et maritimes pour faciliter la mise à disposition et la distribution du formulaire. Ces voyageurs sont, par ailleurs, soumis à un suivi régulier par téléphone « afin d'assurer une surveillance sanitaire et de permettre la détection précoce de tout éventuel signe évocateur de la maladie à virus Ebola ».

« Pendant les 21 jours (NDLR: période de surveillance sanitaire obligatoire) après l'arrivée du passager, nous l'appelons tous les jours pour demander l'évolution de son état de santé. L'individu est obligé de déclarer son état de santé pendant cette période», poursuit notre source.

Mesures obligatoires

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Jusqu'à hier, Madagascar n'enregistrait aucun cas d'Ebola, selon le ministère de la Santé publique. Les autorités restent vigilantes. « Les mesures générales prévues aux points 1 et 2 de la note interministérielle n° 569 du 19 août 2026, relative au renforcement des mesures sanitaires aux frontières dans le cadre de la prévention de l'introduction de la maladie à virus Ebola à Madagascar, demeurent obligatoires pour tout voyageur entrant à Madagascar jusqu'à nouvel ordre, sauf dispositions contraires dûment notifiées par les autorités compétentes», selon la note interministérielle.

Ainsi, tout voyageur arrivant à Madagascar doit remplir la fiche de déclaration sanitaire, indiquer s'il a séjourné ou transité par un pays touché au cours des 21 derniers jours et passer les contrôles sanitaires à l'arrivée : vérification des documents, prise de température, évaluation du risque et, si besoin, examen clinique. Toute personne présentant des signes suspects est aussitôt orientée vers les services compétents.

« Tout manquement aux dispositions de la présente note, notamment toute violation des mesures prescrites ou toute fausse déclaration, expose son auteur aux sanctions prévues par les textes en vigueur », peut-on lire dans cette note.