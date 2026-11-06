Afrique: L'Éthiopie devient la cinquième économie du continent après le recalcul de son PIB

L'Éthiopie est devenue la cinquième économie d'Afrique après avoir révisé ses chiffres du produit intérieur brut (PIB) afin d'intégrer des secteurs tels que la finance numérique, les services et l'industrie manufacturière. L'économie du pays a été évaluée à 210,7 milliards de dollars pour l'exercice fiscal clos en juillet 2026, a annoncé le 4 novembre le ministre des Finances, Fitsum Assefa. Cette révision place l'Éthiopie derrière l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie, et devant le Maroc et le Kenya, selon les estimations disponibles du PIB. Auparavant, le pays ne figurait pas parmi les cinq plus grandes économies africaines.

Le gouvernement a actualisé l'année de référence utilisée pour calculer le PIB, la faisant passer de 2015-2016 à 2024-2025, ce qui a entraîné une augmentation de 59,2 % de la taille estimée de l'économie pour la nouvelle année de référence, qui est passée d'environ 126,4 milliards de dollars à 201,4 milliards de dollars. En monnaie locale, le PIB pour 2024-2025 a été révisé à la hausse, passant de 15 090 milliards de birrs à 24 030 milliards de birrs.

Les chiffres révisés situent la production à 31 860 milliards de birrs en 2025-2026. Les responsables ont indiqué que les calculs précédents ne reflétaient plus les changements intervenus dans la structure économique du pays, notamment la croissance des services numériques, des technologies financières et d'autres activités.

Cette révision intègre des informations issues d'un recensement agricole, d'enquêtes auprès des ménages ainsi que des données provenant d'entreprises publiques et d'institutions à but non lucratif. Les services représentent désormais près de 36 % du PIB éthiopien, ce qui en fait le principal contributeur à la production économique. L'agriculture représente environ 32 %, tandis que l'industrie en représente 30 %. Le secteur des services comprend les transports, les télécommunications, le secteur bancaire et l'aviation, Ethiopian Airlines contribuant à l'activité économique par le biais de ses opérations de transport de passagers et de fret.

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Cette estimation plus élevée du PIB pourrait améliorer les indicateurs de dette publiés par l'Éthiopie, alors que le gouvernement poursuit la restructuration de ses obligations extérieures dans le cadre du dispositif commun du G20. Une économie plus importante réduit la dette en pourcentage du PIB sans modifier le montant dû. Oxford Economics a indiqué que cette révision pourrait améliorer les indicateurs globaux de viabilité de la dette, bien que les remboursements de la dette, les besoins en devises étrangères et les charges d'intérêts restent inchangés. Ces nouveaux chiffres pourraient également influencer les calculs utilisés par les prêteurs, les investisseurs et les institutions financières internationales pour évaluer la situation financière du pays.

L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, prévoit une croissance économique de 10,2 % pour l'exercice fiscal se terminant en juillet 2027. Le gouvernement a mis en place des réformes visant à attirer les investissements étrangers, notamment en ouvrant certaines parties des secteurs des télécommunications et de la banque aux entreprises internationales.

Les autorités sont également passées à un taux de change déterminé par le marché en 2024, dans le cadre d'un programme de réforme économique soutenu par le Fonds monétaire international. La révision du PIB fournit un nouveau référentiel pour mesurer les performances économiques, les recettes publiques et la dette, même si le classement du pays dépendra de la croissance future et des fluctuations des taux de change.

Points clés à retenir

L'ascension de l'Éthiopie au rang de cinquième économie africaine montre à quel point les changements apportés aux méthodes de comptabilité nationale peuvent influencer les classements économiques sans pour autant générer de nouvelle production. La décision du gouvernement de faire passer l'année de référence du PIB de 2015-2016 à 2024-2025 a entraîné une augmentation de 59,2 % de la taille estimée de l'économie, reflétant ainsi des activités qui étaient absentes ou sous-représentées dans les calculs antérieurs.

Cette révision place le PIB de l'Éthiopie à 210,7 milliards de dollars pour 2025-2026, devant le Maroc et le Kenya selon la comparaison présentée. Toutefois, cette augmentation ne signifie pas que l'Éthiopie a produit 59,2 % de biens et de services en plus du jour au lendemain. Les chiffres révisés fournissent plutôt une mesure différente de l'activité déjà en cours dans l'économie. Ce changement pourrait avoir des implications pour les finances publiques, car le PIB sert à calculer les ratios d'endettement, les ratios de recettes fiscales et les déficits budgétaires. Un PIB plus élevé réduit le ratio dette/PIB publié, même si le montant de la dette reste inchangé.

Cela peut améliorer certains indicateurs utilisés par les créanciers et les investisseurs, mais ne réduit ni les paiements d'intérêts ni les obligations en devises étrangères. Cette révision pourrait également faire baisser le pourcentage des recettes fiscales par rapport au PIB, soulignant la nécessité d'accroître le recouvrement des recettes publiques. L'économie éthiopienne reste tributaire de l'agriculture et des services, qui représentent ensemble environ 68 % de la production.

Les réformes concernant les télécommunications, le secteur bancaire et les marchés des changes pourraient créer des opportunités pour les investisseurs, à mesure que le pays ouvre des secteurs qui faisaient auparavant l'objet de restrictions. Cependant, l'Éthiopie continue de faire face à des défis liés à la restructuration de la dette, à la disponibilité des devises, à l'inflation et aux investissements dans les infrastructures.

Pour les investisseurs, les prochains indicateurs à surveiller seront la croissance économique, les investissements directs étrangers, les recettes publiques, les recettes d'exportation et les progrès réalisés dans les négociations sur la dette. Les chiffres révisés du PIB améliorent l'évaluation de l'économie éthiopienne, mais ce sont une croissance soutenue et des finances publiques plus solides qui détermineront si cette meilleure classification se traduira par une amélioration des conditions économiques.