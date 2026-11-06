Le CANEX WKND 2026 s’ouvre à Lagos, au Nigeria. Cette initiative d’Afreximbank vise à promouvoir et à soutenir les acteurs des industries créatives à travers le continent africain.

Des créateurs venus de tout le continent se réunissent à Lagos, au Nigeria, à l'occasion du Creative Africa Nexus (CANEX). Cette initiative rassemble les talents créatifs africains, les investisseurs, les décideurs politiques et les leaders de l'industrie autour d'une ambition commune : libérer le potentiel économique des industries culturelles et créatives africaines.

Baptisé « CANEX WKND », cet événement de quatre jours a enregistré plus de 15 000 inscriptions issues de la communauté créative internationale. Il se tient sous le thème : « Un seul peuple, uni par la culture, créant pour le monde ».

Accueilli par le gouvernement fédéral du Nigeria et organisé par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), dans le cadre de son programme Creative Africa Nexus, l'événement se déroule du 5 au 8 novembre 2026 à Lagos. Son objectif est de transformer le rayonnement culturel croissant de l'Afrique en entreprises durables, en opportunités commerciales, en investissements et en emplois.

« CANEX a été créé pour proposer un ensemble complet de solutions visant à renforcer les capacités des créateurs africains et à accroître la valeur économique conservée sur le continent, notamment grâce aux mécanismes de financement de CANEX », a déclaré le Dr George Elombi, président et président du Conseil d'administration d'Afreximbank.

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Du cinéma à la télévision, en passant par la musique, la mode, l'édition, le sport, la gastronomie et les arts visuels, CANEX WKND entend positionner l'économie créative comme un moteur de plus en plus important de la transformation économique de l'Afrique.

Transformer le potentiel créatif africain en richesse économique

Sur un continent qui abrite la population la plus jeune au monde, les industries créatives représentent une formidable opportunité de valoriser les talents, l'innovation et les ambitions entrepreneuriales de la jeunesse.

Toutefois, transformer ce potentiel en activités économiques viables et en sources de revenus durables exige bien davantage que du talent et une reconnaissance internationale. Cela nécessite un accès au financement, au développement des compétences, aux marchés, aux technologies ainsi qu'aux infrastructures commerciales indispensables à la création et à la croissance d'entreprises compétitives.

C'est précisément à ces défis que l'initiative CANEX d'Afreximbank entend répondre.

La Banque reconnaît que le financement, bien qu'essentiel, ne constitue pas le seul obstacle au développement du secteur. Une approche globale est nécessaire pour permettre aux industries créatives africaines de prospérer.

« Nous pouvons mobiliser des financements et des compétences pour les productions musicales et cinématographiques, mais la valeur que nous en retirons peut rester limitée. Nous devons donc nous concentrer sur la construction d'un véritable écosystème créatif, en allant au-delà de la génération d'idées, de la création et de la production, pour nous intéresser particulièrement à la captation de la valeur issue de ces activités. Nous savons désormais que certaines étapes, notamment la commercialisation et la distribution, concentrent une part importante de cette valeur. C'est dans cette perspective que CANEX a été créé », a expliqué George Elombi.

Le président d'Afreximbank a également souligné l'augmentation considérable des ressources financières consacrées au programme depuis son lancement, afin de répondre aux besoins croissants du secteur.

« Lorsque CANEX a été lancé, nous disposions d'une enveloppe de 500 millions de dollars américains pour l'économie créative. Nous avons rapidement constaté que ce montant était insuffisant. Nous l'avons donc porté à un milliard de dollars, mais cela ne suffisait toujours pas. En 2024, nous avons augmenté cette enveloppe à deux milliards de dollars », a-t-il précisé.

De la reconnaissance internationale à la maîtrise de la valeur

L'un des principaux enjeux de cette édition de CANEX WKND consiste à encourager les créateurs africains tout en leur offrant une plateforme d'échanges concrets sur le financement des entreprises créatives, la commercialisation de la propriété intellectuelle et le renforcement de la position du continent sur les marchés mondiaux.

Pour le célèbre acteur nigérian Richard Mofe-Damijo, l'Afrique doit désormais franchir une nouvelle étape : transformer son influence culturelle en véritable puissance économique.

« L'Afrique dispose déjà d'une influence culturelle considérable. Notre défi consiste désormais à en faire une puissance économique. Regardez l'Afrobeats, Nollywood, notre mode, notre littérature et nos arts visuels : notre créativité est plus florissante que jamais. Mais la reconnaissance ne signifie pas nécessairement la propriété, et la popularité mondiale ne se traduit pas automatiquement par la prospérité », a-t-il déclaré.

Richard Mofe-Damijo a insisté sur la nécessité de faciliter l'accès à des financements adaptés, de renforcer la protection de la propriété intellectuelle, de disposer d'institutions fiables et de bâtir des entreprises capables de se développer au-delà des réussites individuelles.

Financement, innovation et intelligence artificielle au cœur des échanges

Le financement occupe également une place centrale dans les discussions, notamment à travers le Sommet sur le financement de l'économie créative (Creative Economy Finance Summit), organisé par Afreximbank en partenariat avec la division Creative Economy Practice de Co-Creation Hub.

Cette rencontre réunit des institutions financières et des investisseurs afin d'examiner les mécanismes permettant de structurer, de financer et de réduire les risques liés aux opérations économiques dans les industries créatives.

Les échanges portent également sur l'un des sujets majeurs de l'économie mondiale : l'intelligence artificielle.

Les participants examinent notamment les possibilités offertes par les technologies numériques pour permettre aux créateurs africains de développer des produits innovants, d'accéder à de nouveaux marchés et de renforcer leur compétitivité à l'échelle internationale.

L'objectif est de faire en sorte que les créateurs africains ne soient pas uniquement des producteurs de contenus culturels consommés à travers le monde, mais deviennent également des acteurs économiques capables de maîtriser leur production, leur distribution et les revenus qui en découlent.

Une mobilisation de grandes figures de la culture, du sport et des institutions

CANEX WKND 2026 réunit plusieurs personnalités de premier plan venues du continent africain et de sa diaspora.

Parmi les figures annoncées figurent le prix Nobel de littérature, le professeur Wole Soyinka, l'actrice récompensée aux Emmy Awards Uzo Aduba, la réalisatrice et actrice Funke Akindele, les acteurs Richard Mofe-Damijo et Thuso Mbedu, ainsi que les anciennes stars du football Didier Drogba et Jay-Jay Okocha.

Le monde de la musique est également représenté par des artistes de renommée internationale, notamment Davido, Fally Ipupa, Flavour, Libianca et Charlotte Dipanda.

Plusieurs ministres africains chargés de la Culture participent également à cette rencontre, notamment ceux de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et du Rwanda, aux côtés de représentants de la Société financière internationale (IFC) et d'Afreximbank.

Cette mobilisation illustre l'importance croissante accordée aux industries culturelles et créatives dans les stratégies de développement économique du continent.

Faire de la créativité africaine un levier de transformation économique

Au fil des échanges, les intervenants soulignent que l'amélioration de l'accès au financement, la protection de la propriété intellectuelle et le renforcement des circuits de distribution constituent des conditions essentielles pour permettre aux créateurs africains de rivaliser sur les marchés internationaux.

Ces leviers doivent également permettre au continent de conserver une part plus importante de la richesse générée par ses productions culturelles.

Pour Afreximbank, le soutien aux industries créatives s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification des économies africaines, de promotion du commerce intra-africain et de renforcement de la participation du continent aux échanges mondiaux.

À travers CANEX, l'ambition est ainsi de dépasser le seul rayonnement culturel de l'Afrique pour faire de sa créativité une véritable force économique, capable de générer des investissements, de créer des emplois et d'ouvrir de nouvelles perspectives de croissance durable.