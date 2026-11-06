Lagos, capitale économique du Nigeria, accueille du 5 au 8 novembre 2026 le Creative Africa Nexus (CANEX) WKND, un rendez-vous panafricain consacré aux industries culturelles et créatives. Organisé par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en partenariat avec le gouvernement fédéral nigérian, l'événement ambitionne de transformer le rayonnement international de la culture africaine en opportunités économiques durables. Au cœur des discussions : le financement des créateurs, la protection de la propriété intellectuelle, l'innovation technologique et l'accès aux marchés mondiaux.

La créativité africaine s'impose progressivement comme un secteur stratégique pour la croissance économique du continent. De la musique au cinéma, en passant par la mode, la littérature, la gastronomie et les arts visuels, les productions culturelles africaines connaissent une visibilité internationale croissante. Mais derrière ce succès se pose une question essentielle : comment faire en sorte que les richesses générées par cette créativité profitent davantage aux artistes, aux entrepreneurs et aux économies africaines ?

C'est tout l'enjeu du CANEX WKND 2026, qui a ouvert ses portes le jeudi 5 novembre à Lagos. Pendant quatre jours, créateurs, investisseurs, institutions financières, décideurs publics et professionnels des industries culturelles se retrouvent pour explorer les moyens de structurer un secteur dont le potentiel économique reste encore insuffisamment exploité.

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Placée sous le thème « Un peuple, uni par la culture, qui crée pour le monde », cette édition entend dépasser la simple célébration des talents africains pour faire de la culture un véritable levier de commerce, d'investissement et de création d'emplois.

Afreximbank mise sur une industrie créative africaine plus compétitive

Au cœur de cette ambition figure la question du financement, l'un des principaux obstacles au développement des entreprises culturelles et créatives sur le continent.

Malgré leur dynamisme, de nombreux entrepreneurs africains peinent encore à accéder aux capitaux nécessaires pour développer leurs activités, investir dans des équipements, protéger leurs œuvres ou accéder aux circuits internationaux de distribution.

Pour répondre à ces défis, Afreximbank a progressivement renforcé son engagement en faveur de l'économie créative depuis 2020. L'institution indique avoir porté son enveloppe de financement consacrée au secteur à 2 milliards de dollars, après une première augmentation à 1 milliard de dollars.

Cette orientation traduit la volonté de la Banque de considérer les industries culturelles non plus uniquement comme des activités artistiques, mais comme de véritables secteurs économiques capables de générer des revenus, des exportations et des emplois.

L'objectif est également de permettre aux entreprises africaines de conserver une part plus importante de la valeur créée par leurs productions, notamment grâce à une meilleure maîtrise de la propriété intellectuelle et au développement de chaînes de valeur locales.

Du talent à l'entreprise : le défi du financement

Le CANEX WKND 2026 accorde une place importante aux rencontres d'affaires et à la mise en relation entre entrepreneurs et investisseurs.

À travers des dispositifs tels que le CANEX Deal Room et les sessions « Creative Pitch », les porteurs de projets disposent d'espaces pour présenter leurs initiatives, identifier des partenaires financiers et explorer de nouvelles perspectives de développement.

Un sommet consacré au financement de l'économie créative, organisé par Afreximbank en partenariat avec la Creative Economy Practice de Co-Creation Hub, réunit également des institutions financières et des investisseurs.

Les échanges portent notamment sur la structuration des investissements, l'évaluation des risques et la conception de mécanismes financiers adaptés aux particularités des entreprises culturelles.

Car si les industries créatives africaines suscitent un intérêt croissant, leur développement reste confronté à plusieurs contraintes structurelles : accès limité au crédit, insuffisance des infrastructures, faiblesse des réseaux de distribution et difficultés à valoriser les actifs immatériels.

Pour les acteurs réunis à Lagos, l'enjeu consiste donc à créer les conditions permettant aux talents africains de bâtir des entreprises viables, capables de se développer au-delà de leurs marchés nationaux.

Intelligence artificielle et propriété intellectuelle au centre des débats

L'innovation technologique constitue un autre axe majeur de cette édition.

À mesure que les outils numériques et l'intelligence artificielle transforment les modes de création, de production et de diffusion des contenus, les industries culturelles africaines doivent s'adapter à un environnement mondial de plus en plus concurrentiel.

Ces évolutions ouvrent de nouvelles perspectives aux créateurs, notamment en matière de production audiovisuelle, de musique, de jeux vidéo et de distribution numérique. Elles soulèvent également des interrogations sur la protection des droits d'auteur, la rémunération des artistes et la propriété des contenus.

Le CANEX CreaThon, organisé en collaboration avec l'entreprise technologique panafricaine Gebeya, illustre cette volonté de rapprocher créativité et innovation.

Cette initiative rassemble des créateurs, des développeurs et des entrepreneurs autour de projets innovants dans les domaines de la musique, de la vidéo et du jeu vidéo. Les participants bénéficient d'un accompagnement technique, de ressources informatiques et peuvent prétendre à des récompenses dont l'enveloppe globale atteint 50 000 dollars.

Au-delà de la compétition, l'initiative vise à encourager l'émergence de solutions technologiques africaines susceptibles de renforcer la compétitivité des industries créatives du continent.

Cinéma et audiovisuel : conquérir les marchés internationaux

Le cinéma et l'audiovisuel occupent également une place importante dans les discussions.

Alors que les productions africaines gagnent en visibilité sur les plateformes internationales, les professionnels du secteur cherchent à renforcer les capacités locales de production, de financement et de distribution.

Une étude consacrée aux marchés cinématographiques de six pays africains, dont le Sénégal, le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud, doit notamment contribuer à une meilleure compréhension des publics, des modèles économiques et des opportunités d'investissement.

Les discussions portent également sur le développement des infrastructures, la circulation des œuvres africaines et les conditions nécessaires à l'émergence d'une industrie audiovisuelle plus intégrée à l'échelle continentale.

L'un des défis majeurs reste la capacité des producteurs africains à accéder aux marchés internationaux tout en conservant la maîtrise de leurs créations et une part équitable des revenus générés.

Une table ronde de haut niveau, programmée le 6 novembre, doit approfondir ces enjeux en examinant les moyens de convertir l'influence culturelle croissante de l'Afrique en investissements, en entreprises compétitives et en exportations à plus forte valeur ajoutée.

Lagos, vitrine de la diversité et du dynamisme culturel africain

Au-delà des rencontres économiques, le CANEX WKND 2026 met en lumière la richesse et la diversité des expressions culturelles africaines.

La programmation associe conférences, rencontres professionnelles, défilés de mode, expositions, ateliers d'écriture, concours gastronomiques et spectacles musicaux.

Plusieurs personnalités de renommée internationale figurent parmi les invités annoncés, notamment l'écrivain nigérian et prix Nobel de littérature Wole Soyinka, les actrices Uzo Aduba et Funke Akindele, ainsi que les anciennes stars du football africain Didier Drogba et Jay-Jay Okocha.

La scène musicale africaine est également à l'honneur avec des artistes tels que Davido, Fally Ipupa, Flavour, Libianca et Charlotte Dipanda, dont les prestations sont inscrites à la programmation.

Cette diversité témoigne de la capacité des industries créatives à fédérer plusieurs secteurs économiques, mais aussi à renforcer les échanges culturels et commerciaux entre les pays africains et leur diaspora.

Le choix de Lagos pour accueillir cette édition revêt une dimension particulière. Métropole reconnue pour le dynamisme de son industrie musicale, de son cinéma et de son écosystème entrepreneurial, la ville incarne les opportunités, mais aussi les défis liés à l'essor de l'économie créative africaine.

Faire du rayonnement culturel africain une richesse pour le continent

Le succès international de la musique africaine, l'expansion du cinéma nigérian, la reconnaissance des créateurs de mode et l'intérêt croissant pour les productions culturelles du continent témoignent d'une transformation profonde de la place de l'Afrique dans l'économie culturelle mondiale.

Mais cette visibilité ne se traduit pas automatiquement par une création de richesse proportionnelle pour les économies africaines.

La question de la propriété intellectuelle, du financement, de la distribution et de la maîtrise des chaînes de valeur demeure déterminante pour permettre aux entreprises culturelles de tirer pleinement profit de leur potentiel.

En réunissant à Lagos les différents acteurs de cet écosystème, le CANEX WKND 2026 entend contribuer à faire évoluer les industries créatives africaines vers des modèles économiques plus structurés, plus compétitifs et davantage tournés vers les marchés internationaux.

Au-delà des engagements financiers et des opportunités de partenariat, la véritable mesure de cette ambition résidera dans la capacité à transformer les initiatives présentées en investissements concrets, en entreprises pérennes et en emplois durables.

Car l'enjeu pour l'Afrique n'est plus seulement de faire rayonner sa culture à travers le monde. Il est désormais de faire de cette influence culturelle une puissance économique, capable de créer de la valeur sur le continent et de bénéficier durablement à celles et ceux qui en sont les premiers artisans.