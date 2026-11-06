Tanzanie: Jugé pour trahison, le principal opposant Tundu Lissu condamné à 4 ans de prison pour «incitation»

VOA
Tanzanian opposition leader Tundu Lissu
6 Novembre 2026
Radio France Internationale

Après 19 mois de détention, le principal chef de l'opposition en Tanzanie a été condamné ce 6 novembre 2026 à 4 ans de prison pour «incitation» à la trahison. Jugé pour trahison, Tundu Lissu encourait la peine de mort. Il peut encore faire appel. Plus d'informations à suivre.

Président de la principale formation de l'opposition face au parti CCM qui dirige la Tanzanie depuis son indépendance, Tundu Lissu, 58 ans, a été arrêté en avril 2025 après avoir déclaré que Chadema entendait « bloquer les élections par la confrontation » si le système électoral n'était pas réformé.

Chadema a finalement été exclu des élections d'octobre 2025 après avoir refusé de signer un nouveau « code de conduite électorale », qui, selon lui, n'incluait pas les réformes qu'il exigeait.

Le scrutin présidentiel d'octobre 2025 avait été remporté avec 98% des suffrages par sortante Samia Suluhu Hassan.

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Sa réélection avait été marquée par une contestation violemment réprimée. Une commission d'enquête mise sur pied par la cheffe de l'État - et jugée partiale par l'opposition - a annoncé en avril que les violences électorales avaient fait 518 morts, sans identifier de responsables. Opposition et défenseurs des droits humains en Tanzanie affirment qu'environ 2 000 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre.

Le procès de Tundu Lissu a suscité des critiques par des parlementaires, notamment du Royaume-Uni et de l'Union européenne, qui l'ont qualifié de politiquement motivé et avaient demandé la libération immédiate de l'opposant.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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