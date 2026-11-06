Dakar — Au total, 183 médailles, dont 59 en or, 57 en argent et 67 en bronze, ont été distribuées après six journées de compétition aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, marquées par le doublé historique de la nageuse chinoise Mohan Chang, sacrée sur 200 m nage libre et 200 m papillon, et un nouveau titre pour l'Égypte grâce à Ali Zain, vainqueur du 200 m papillon masculin.

Le nageur égyptien décroche ainsi sa deuxième médaille d'or dans ces JOJ, après son sacre au 100 m papillon, dimanche. Cette nouvelle victoire permet à l'Égypte de conforter sa position de première nation africaine et quatrième de la compétition avec cinq médailles, dont quatre en or et une en bronze.

Au classement général, la Chine reprend la première place avec 14 médailles : neuf en or, trois en argent et deux en bronze. Les Chinois ont décroché deux nouvelles médailles en or, vendredi, en natation.

Ils ont remporté les épreuves féminines du 200 m nage libre et du 200 m papillon, toutes deux grâce à Mohan Chang. La Chine devance le Japon, qui totalise également 14 médailles, avec huit en or et deux en argent.

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La Russie occupe la troisième place avec six médailles, dont quatre en or et deux en argent. Le Russe Bogdan Toropkin a décroché une médaille d'or au 200 m nage libre.

La journée a également été marquée par une belle moisson de la Suisse, qui a remporté deux médailles d'or, au saut d'obstacles individuel en sports équestres, avec Mike Smits, et au triathlon féminin, grâce à Kimey Casanova.

Dans l'épreuve féminine du 200 m nage libre, la Croate Ana Bobanović a pris la médaille d'argent, tandis que l'Indienne Dhinidhi Desinghu s'est adjugé le bronze. Au 200 m papillon féminin, la Brésilienne Ana Julia Aguiar Amaral a terminé deuxième devant l'Indonésienne Michelle Surjadi Fang.

Chez les hommes, le Hongrois Olivér Pápai a remporté l'argent au 200 m nage libre, devant le Mexicain Daniel Saborio Grillo, médaillé de bronze. Au 200 m papillon, le Vietnamien Van Hoang Quy Duong a pris la deuxième place, tandis que l'Indien Tirthank Pegu a terminé troisième.

En triathlon féminin, la Hongroise Jazmin Kropko a remporté la médaille d'argent derrière la Suissesse Kimey Casanova, alors que l'Estonienne Evamaria Albert a obtenu le bronze.

Le Sénégal, pays hôte, compte toujours une seule médaille, en bronze, remportée par Matar Diop en judo dans la catégorie des moins de 66 kg.

Les compétitions se poursuivent samedi avec quatre médailles d'or en jeu en lutte de plage, à Saly, dans les catégories 55 kg et 75 kg chez les femmes et 80kg et 60 kg chez les hommes.