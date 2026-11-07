Afrique: Lutte de plage - Maguette Diop offre au Sénégal sa deuxième médaille d'or aux JOJ Dakar 2026

Dakar JOJ 2026 - Facebook, Dakar JOJ 2026 - Facebook, Dakar JOJ 2026 - Facebook, Dakar JOJ 2026 - Facebook
Les premiers médaillés africains aux JOJ Dakar 2026 (Egypte, Sénégal, Afrique du Sud et Zambie)
7 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly — Le Sénégal a décroché sa deuxième médaille d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, grâce à Maguette Diop qui a battu en finale de la catégorie des 80 kg l'Azerbaïdjanais Nihad Suleymanli, samedi à Saly.

Le Sénégalais s'est imposé par 4 à 0 face à son adversaire.

L'Iranien Reza a quant à lui remporté la médaille de bronze.

Quelques minutes plus tôt, sa compatriote Elisabeth Diatta avait décroché le tout premier titre olympique de l'histoire du Sénégal dans la catégorie des 55 kg, en s'imposant contre la Japonaise Reisa Kojima.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.