Afrique: Lutte de plage - Maguette Diop offre au Sénégal sa deuxième médaille d'or aux JOJ Dakar 2026

Les premiers médaillés africains aux JOJ Dakar 2026 (Egypte, Sénégal, Afrique du Sud et Zambie)

Saly — Le Sénégal a décroché sa deuxième médaille d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, grâce à Maguette Diop qui a battu en finale de la catégorie des 80 kg l'Azerbaïdjanais Nihad Suleymanli, samedi à Saly.

Le Sénégalais s'est imposé par 4 à 0 face à son adversaire.

L'Iranien Reza a quant à lui remporté la médaille de bronze.

Quelques minutes plus tôt, sa compatriote Elisabeth Diatta avait décroché le tout premier titre olympique de l'histoire du Sénégal dans la catégorie des 55 kg, en s'imposant contre la Japonaise Reisa Kojima.