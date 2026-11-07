Sénégal: JOJ - Début des épreuves de gymnastique artistique à Diamniadio

Diamniadio — Les épreuves de gymnastique artistique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont débuté samedi peu après 10 heure au Centre des expositions de Diamniadio, a constaté l'APS.

Le concours de qualification hommes est au programme de ce samedi.

Les gymnastes du premier groupe vont faire les exercices au sol, Cheval d'arçons, les anneaux , le saut , les barres parallèles et la barre fixe dans la matinée .

Le seul représentant du Sénégal , Mamadou Sow est logé dans le groupe deux .

Ce groupe va démarrer la compétition à partir de 14 heures .

Les épreuves de gymnastique artistique vont durer jusqu'au mercredi . Les premières finales sont prévues lundi .