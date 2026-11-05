Dakar — Au total, 134 médailles, dont 42 en or et autant en argent, ont été distribuées aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, avec le sacre de l'Égyptien Ali Zain au 50 m papillon hommes en natation, permettant à son pays de consolider son statut de première nation africaine au tableau des médailles.

Ali Zain a décroché la médaille d'or de l'épreuve du 50 m papillon hommes, devant le Serbe Aleksej Kalanj, médaillé d'argent, tandis que le Chypriote Andrew Marcus Laghoutis s'est adjugé le bronze.

Cette nouvelle distinction porte à quatre le nombre de médailles de l'Égypte, dont trois en or, lui permettant de se hisser à la quatrième place du classement général et de rester la première nation africaine de ces joutes.

Au sommet du tableau des médailles, le Japon reprend les commandes avec neuf breloques, dont six en or et une en argent. La Chine occupe la deuxième place avec huit médailles, dont quatre en or et trois en argent, tandis que la Russie complète le podium avec cinq distinctions, dont trois en or et deux en argent.

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Le Sénégal classé 48e avec une médaille de bronze

Le Sénégal, pays hôte de cette première édition des Jeux olympiques de la jeunesse organisée sur le continent africain, occupe la 48e place avec une médaille de bronze, remportée par Mater Diop en judo dans la catégorie des moins de 66 kg.

En beach-volley, l'Autriche s'est illustrée chez les hommes grâce à la paire Hohenauer/Pointstigl, médaillée d'or, devant l'Allemagne (Hüper/Wüst) et l'Australie (Edgar/Turner). Chez les dames, les Pays-Bas ont remporté l'or avec la paire Both/de Groot, suivis de l'Italie (Lafu enti/Coretti) et de la Suisse (Eugster/Gaehwiler).

En natation, outre le sacre égyptien, le Japon s'est également distingué au 200 m quatre nages individuel hommes grâce à Iori Miyazaki. Chez les dames, Mana Ishikawa a remporté l'or sur la même distance. La Croatie, la Russie et la République tchèque ont également décroché des titres dans les différentes épreuves de natation disputées.

Les compétitions des JOJ Dakar 2026 se poursuivent dans plusieurs disciplines, avec de nouvelles opportunités de médailles pour les délégations engagées.

Au terme des trois premières journées des JOJ Dakar 2026, 1O7 médailles, dont 33 en or et autant en argent, avaient été décrochées.

À l'issue de la première journée de compétition, 27 médailles avaient été distribuées, dont huit en or et autant en argent.