Afrique: CANEX 2026 - Les créatrices de mode gambiennes à la conquête des marchés mondiaux

Mariama Jallow, Ndey Bassin et Ida, fondatrices de la marque de mode gambienne « Bassin's Couture », participent au salon CANEX à Lagos, au Nigeria.

Pour la créatrice de mode gambienne Ndey Bassin Faye, bâtir une marque reconnue à l’international passe d’abord par l’autonomisation des femmes, la célébration de la culture locale et l’adoption de textiles fabriqués en Afrique. Au CANEX WKND 2026, à Lagos, elle et d’autres entrepreneures regardent au-delà des frontières pour nouer des contacts susceptibles de transformer leurs entreprises et l’industrie de la mode du continent.

Lorsque Ndey Bassin Faye évoque l’expansion mondiale de sa marque, elle parle aussi de la promotion de la culture gambienne à l’étranger.

Fondatrice de Bassin’s Couture, créée en 2016, elle fait partie de trois entrepreneures gambiennes de la mode et de la couture qui participent au Creative Africa Nexus Weekend (CANEX WKND) 2026, à Lagos, au Nigeria, aux côtés de Mariama Jallow et d’Ida. Leur participation est financée par le programme Andandorr, avec le soutien d’EU YEP – Tourisme et industries créatives.

Pour ces entrepreneures, ce rendez-vous de quatre jours est bien plus qu’une occasion de présenter leur travail. C’est une chance de rencontrer des partenaires potentiels, de se mettre en relation avec des fournisseurs, d’apprendre auprès d’experts du secteur et d’explorer de nouveaux marchés pour leurs entreprises.

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Au cœur du travail de Faye se trouve un engagement en faveur des femmes et des filles. À travers Bassin’s Couture, elle utilise la mode non seulement comme une opportunité commerciale, mais aussi comme un moyen d’encourager les femmes à se lancer dans l’entrepreneuriat, tout en promouvant la culture gambienne par la création.

Comme de nombreuses entrepreneures africaines de la mode, elle fait face à des difficultés qui dépassent la créativité et le savoir-faire. L’un des plus grands obstacles est l’accès aux matières premières.

« L’une des difficultés que nous rencontrons est de nous procurer des tissus variés, en particulier ceux qui ne relèvent pas de la culture gambienne », explique Faye.

Elle souligne les difficultés à s’approvisionner en matières premières dans d’autres pays africains, notant que, dans certains cas, il est plus facile d’obtenir des fournitures en Europe et en Chine qu’à l’intérieur du continent.

Bien que le continent possède de riches traditions textiles, des pays producteurs de coton et une communauté croissante de créateurs, relier les différents maillons de la chaîne de valeur reste difficile.

Pour Faye et ses consœurs, le CANEX offre l’occasion de contribuer à combler certaines de ces lacunes. Elle espère profiter de ce rendez-vous pour nouer des relations avec des fournisseurs, rencontrer d’autres créateurs et explorer des collaborations susceptibles de renforcer son entreprise et d’élargir sa portée.

« Je veux que nous allions à l’international. Je veux que notre marque soit vue et connue à l’international », dit-elle.

Elle souhaite également voir davantage de matériaux africains intégrés dans la mode africaine.

La Gambie possède une tradition de tissage à la main, et Faye est fière de travailler avec du coton cultivé localement. En intégrant des tissus tissés à la main dans ses créations, elle prend des mesures concrètes pour bâtir une entreprise de mode qui valorise les ressources locales tout en célébrant l’identité culturelle du pays.

Bâtir une industrie de la mode qui soutient les créateurs africains

Les défis auxquels font face des entrepreneures comme Faye s’inscrivent dans les grandes discussions du CANEX, notamment lors des masterclasses animées par des experts de l’industrie textile. Lors d’une masterclass consacrée à la manière dont les entreprises de mode africaines pourraient renforcer leur gestion marketing et se développer sur les marchés mondiaux, la consultante en marques de luxe Anita Ehui a mis en avant les difficultés structurelles qui continuent d’affecter les entreprises de mode africaines, en particulier dans la fabrication, le textile, l’approvisionnement, le contrôle qualité et la fixation des prix.

« Je pense que nous avons un gros problème de fabrication, que ce soit dans le textile ou dans la production elle-même, et cela complique les choses », a déclaré Ehui.

Elle a expliqué que, si de nombreux créateurs aspirent à fabriquer leurs produits entièrement sur le continent, y parvenir peut s’avérer difficile en raison des limites en matière de disponibilité des matériaux, de capacité de production et de qualité.

Les créateurs sont souvent contraints de faire des compromis, que ce soit sur la qualité, les prix ou le design, car les ressources et les infrastructures nécessaires ne sont pas toujours facilement disponibles.

Ehui a encouragé les entrepreneures à privilégier l’approvisionnement et la production africains chaque fois que c’est possible, estimant qu’une demande croissante de produits fabriqués localement pourrait contribuer à renforcer l’écosystème manufacturier du continent.

Elle a toutefois mis en garde contre certaines erreurs courantes commises par les jeunes entreprises de mode.

L’une d’elles consiste à compliquer à l’excès les décisions commerciales, par exemple en concevant et en vendant des produits uniquement en fonction de ses préférences personnelles plutôt que de la demande réelle des clients.

Pour les entreprises de mode africaines qui visent la croissance, il est essentiel d’identifier le bon marché. Plutôt que d’essayer de plaire à tout le monde, les entrepreneurs doivent comprendre leurs clients cibles, leurs désirs et les moyens les plus efficaces de communiquer la valeur de leurs produits.

Elle a souligné que le CANEX constitue une plateforme importante pour permettre aux créateurs d’entrer en contact avec des clients potentiels, et qu’il favorise des échanges pouvant déboucher sur des partenariats et de nouvelles idées.

« Le CANEX offre une plateforme aux créateurs de mode. Il met aussi en relation certaines marques avec des clients », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que des rencontres comme le CANEX créent des occasions de collaboration et de partage de connaissances, et peuvent ouvrir les créateurs à de nouvelles perspectives.

« Quand nous nous réunissons au CANEX, il y a toujours une conversation qui peut déclencher une collaboration ou même vous ouvrir l’esprit à quelque chose de nouveau », a-t-elle dit.

Des marchés locaux aux marchés mondiaux

Pour les trois entrepreneures gambiennes, ces échanges sont particulièrement importants alors qu’elles préparent la prochaine étape de leurs entreprises. L’accès à des experts du secteur grâce aux masterclasses, le contact avec d’autres marques et fournisseurs africains, ainsi que les occasions d’échanger avec des partenaires commerciaux potentiels leur offrent de précieux enseignements pour bâtir des entreprises de mode durables.

Organisé par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et accueilli par le gouvernement fédéral du Nigeria, le CANEX WKND réunit des créatifs, des investisseurs et des décideurs politiques africains et de la diaspora issus de divers secteurs, notamment la musique, le cinéma, la mode, le sport, l’édition, la gastronomie et les arts visuels.

Cet événement de quatre jours vise à faciliter les partenariats, à encourager l’investissement et à élargir l’accès aux marchés internationaux pour les industries créatives africaines.

Pour Faye, le chemin vers cet avenir est déjà engagé. L’objectif est d’atteindre les marchés internationaux sans perdre l’identité locale qui fait la singularité de la marque.

Faye et Ehui s’accordent à dire que la mode africaine peut rivaliser à l’échelle mondiale, mais que le continent doit d’abord faciliter le travail, l’approvisionnement, la production et la croissance collective des créatifs africains.