Congo-Brazzaville: Boisement et reboisement - La Décennie des Nations unies, le fruit d'un long plaidoyer

Le président du Rassemblement des républicains réformateurs (3R), Juste Désiré Mondelé, qui a pris part le 6 novembre au lancement de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement à Ignié, dans le département du Djoué-Léfini, aux côtés des autres autorités, a rappelé que cet événement est le fruit d'un dur labeur, d'un long plaidoyer mené par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

Juste Désiré Mondelé a non seulement participé à la 40e Journée nationale de l'arbre, mais également a mobilisé les militants de son jeune parti politique créé le 30 octobre dernier. Il a salué, en effet, l'initiative du chef de l'Etat congolais qui mobilise depuis quatre décennies son peuple pour planter les arbres. « Le président de la République a multiplié des initiatives pour mobiliser la jeunesse : une école, un champ; la Journée nationale de l'arbre dont la 40e édition est couplée au lancement de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, une initiative devenue mondiale », s'est réjoui Juste Désiré Mondelé.

Au moment où il y a encore des climatosceptiques, consacrer dix ans en faveur du reboisement, a-t-il souligné, c'est créer des emplois dans plusieurs domaines dont l'économie verte. Il s'agit aussi de mobiliser la jeunesse. « Plus que jamais les Congolais prennent conscience du phénomène de déforestation mais aussi de la plus-value que l'arbre apporte aujourd'hui.

L'appel a été lancé par le président de la République, ce sont toutes les couches sociales qui vont se mobiliser : l'Etat, les collectivités locales, surtout les jeunes, parce que c'est l'avenir. Le président a rappelé que l'arbre est un compagnon de vie, c'est aussi l'héritage que l'on lègue en réalité à cette jeunesse qui devrait prendre conscience de cette donne importante », a commenté le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier.

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Côté mobilisation sur le terrain, le président du 3R a confié la tâche au porte-parole de son parti, Hermann Dzabanguila. Parti de la majorité présidentielle, le 3R veut se positionner comme une troisième force de mobilisation en faveur du président de la République. Habitués à la vague bleue de Digne Elvis Tsalissan Okombi ou la lave rouge de Ninon Ngouamba du Parti congolais du travail, les visiteurs du site de planting d'arbres d'Ignié ont découvert les oranges de Juste Désiré Mondelé.

« Nous sommes un parti de la majorité présidentielle, conformément à la Journée du 6 novembre, nous soutenons la vision du chef de l'Etat, voilà pourquoi nous sommes présents à cette activité. A la population congolaise, nous devons tous oeuvrer pour que cette journée soit effective sur toute l'étendue du territoire national. De la même manière que cela se passe ici à Djoué-Léfini, nous devons aussi planter des arbres sur toute l'étendue du territoire national, surtout les membres du 3R qui doivent être actifs là où ils sont », a expliqué Hermann Dzabanguila.

Insistant sur la nécessité de protéger les vies par le planting d'arbres, il a réitéré l'engagement du 3R à participer à toute activité qui sera organisée par cette plateforme politique. « Le 3R est là pour respecter le cahier des charges du chef de l'Etat, pour appuyer, soutenir toute activité. Donc, nous félicitons le président de la République qui a toujours lutté contre le réchauffement climatique, nous avons tous vu, il défend l'Afrique au niveau mondial, pour cela, nous demandons à nos militants d'en faire autant », a conclu le porte-parole du 3R.