Afrique Centrale: Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement - Des engagements renouvelés

La Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement a été lancée le 6 novembre à Ignié, dans le département du Djoue-Léfini, en présence des chefs d'Etat du Burundi, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo (RDC) et du vice-président du Gabon, ainsi du président de la 81e Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU). Intervenant au cours d'une conférence de presse à laquelle a pris part le président Denis Sassou N'Guesso, ils ont tous réaffirmé leur soutien à cette initiative mondiale.

Le chef de l'Etat burundais, président en exercice de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye, s'est félicité, au cours de la conférence de presse, de l'initiative de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement. Profitant de cet échange avec les journalistes, il a présenté la situation de son pays en matière de préservation de l'environnement, avant d'en appeler à l'accompagnement des initiatives prises en ce sens. « L'adoption de la Décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement par les Nations unies est une victoire que je dirais collective. L'Afrique, c'est le continent le moins pollué ; nous devons avoir en compensation des marchés de carbone qui pourront financer aussi ce projet », a-t-il signifié.

Partie intégrante du bassin du Congo, la République centrafricaine, confrontée à des pressions croissantes sur ses ressources forestières, partage également une vision. « Au niveau des Etats du bassin du Congo, des efforts sont faits, mais ces efforts ont besoin d'être accompagnés, soutenus par les financements qui sont proposés », a souligné le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra.

Regorgeant d'importantes ressources forestières, la RDC a elle aussi salué l'initiative du président congolais, Denis Sassou N'Guesso, devenue une cause de portée internationale. En effet, les efforts en matière de protection de l'environnement en RDC s'articulent notamment autour d'un nouveau plan forestier national, validé en juin dernier.

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Rappelant quelques préoccupations en lien avec cette politique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a relevé la nécessité d'intensifier l'afforestation et le reboisement à travers un programme national. « Nous avons un programme national : "La forêt, c'est nous", et cela peut nous permettre évidemment de développer les plantations forestières à vocation énergétique. C'est pourquoi nous saluons cette initiative de la Décennie des Nations unies sur l'afforestation et le reboisement, qui représente, en fait, une formidable opportunité pour nos nations de renforcer nos efforts locaux », a laissé entendre le président de la RDC.

« Nous ne pouvons pas passer notre temps seulement en paroles »

Le vice-président de la République gabonaise, Alexandre Barro-Chambrier, de son côté, a partagé l'expérience de son pays, en se référant au Plan national de croissance et de développement qui met notamment l'accent sur la résilience environnementale. Il a plaidé pour le renforcement des mécanismes en faveur de l'environnement comme le Fonds bleu pour le bassin du Congo. « Notre sous-région dispose de plusieurs mécanismes existants que vous connaissez, notamment le Fonds bleu pour le bassin du Congo et la Commission des forêts du bassin du Congo que nous devons renforcer pour une vision commune et le plaidoyer international pour la valorisation de notre capital forestier. Cet enjeu est essentiel en plus du marché du carbone pour lequel nous demandons un juste prix », a-t-il déclaré. Il a précisé que le Gabon sera aux côtés des pays frères présents pour la Décennie 2027-2036 et bien au-delà.

Le président de la 81e Assemblée générale de l'ONU, Khalilur Rahman, quant à lui, a félicité le président Denis Sassou N'Guesso pour cette initiative dont les retombées contribueront à lutter contre les changements climatiques à travers la mobilisation qu'elle suscitera.

Hôte de l'événement, le chef de l'Etat congolais a indiqué que la décennie est désormais une question mondiale qui requiert des financements conséquents en vue de sa mise en oeuvre effective. « Cette question devient une question mondiale, comme ces questions se posent à l'occasion des débats de la COP. En ce qui concerne le Congo, nous allons poursuivre notre effort dans la même direction », a réaffirmé Denis Sassou N'Guesso.

Evoquant l'épineuse question sur les financements, il garde bien présent à l'esprit les différentes promesses faites depuis la COP à Copenhague. Car, avec l'appropriation de cette initiative par la communauté internationale, la mobilisation générale des partenaires n'est plus exclue. « Nous pensons qu'avec la prise en main de ce dossier de boisement et de reboisement par la communauté internationale, les partenaires économiques et financiers se mobiliseront pour donner corps à ce projet à l'échelle de l'Afrique et à l'échelle du monde. Nous ne pouvons pas passer notre temps seulement en paroles.

Voilà pourquoi nous avons dit que c'est le moment de l'action. C'est le moment de l'action et notre pays s'engage dans cette voie, aux côtés des autres peuples d'Afrique et du monde. C'est à travers les actions concrètes que nous serons jugés et non pas à travers les discours », a assuré le président de la République du Congo.