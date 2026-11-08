Le Sénégal a vécu une journée historique, samedi 7 novembre, aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Les lutteurs de plage Elisabeth Diatta et Maguette Diop ont décroché deux médailles d’or en l’espace de quelques minutes à Saly, offrant au pays hôte ses premiers titres dans cette compétition organisée pour la première fois sur le continent africain.

La lutte de plage a ainsi permis au Sénégal d’inscrire une nouvelle page de son histoire sportive. Devant un public venu nombreux, Elisabeth Diatta a ouvert la voie en remportant la finale des 55 kg face à la Japonaise Reisa Kojima sur le score de 5-1.

Âgée de 16 ans, la Sénégalaise a dominé son adversaire au terme d’un combat maîtrisé. Une projection au sol, récompensée par trois points, lui a notamment permis de prendre l’avantage et de s’assurer la victoire. Son sacre constitue la première médaille d’or du Sénégal dans ces JOJ disputés à domicile.

Quelques instants plus tard, Maguette Diop a prolongé cette performance en remportant la finale masculine des 80 kg. Le jeune lutteur de 16 ans s’est imposé face à l’Azerbaïdjanais Nihad Suleymanli sur le score de 4-0, permettant au Sénégal de signer un doublé historique dans cette discipline.

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Au-delà des deux titres, ces victoires ont également donné une dimension particulière à cette journée de compétition. La cérémonie de remise des médailles d’Elisabeth Diatta a notamment été marquée par l’interprétation de l’hymne national sénégalais, un moment chargé d’émotion pour la jeune championne.

« J'étais très émue lorsque l'hymne national a retenti et je ne pouvais pas parler. Jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas réaliser », a-t-elle confié après son sacre.

La lutte de plage aurait pu offrir davantage de médailles au pays hôte. Ses deux autres représentants engagés dans les combats pour le bronze, Babacar Mbaye et Elisabeth Ebedo Diatta, se sont toutefois inclinés respectivement face au Géorgien Davit Mdzevashvili (4-1) et à l'Américaine Matilda Ann Hruby (3-2).

Avec ces deux nouvelles médailles d'or, le Sénégal porte son total à trois récompenses depuis le début des JOJ Dakar 2026. Il compte également le bronze obtenu par Matar Diop en judo lors de la première journée.

Ces résultats marquent une étape importante pour le sport sénégalais dans une compétition qui constitue le premier événement olympique organisé sur le sol africain.