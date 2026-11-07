Afrique: JOJ Dakar 2026 - Elisabeth Diatta et Maguette Diop fiers d'avoir écrit une page historique du sport sénégalais

Dakar — Les lutteurs sénégalais Elisabeth Diatta et Maguette Diop ont fait part de leur fierté et exprimé leur satisfaction d'avoir contribué à écrire une page historique du sport sénégalais, après avoir décroché les premières médailles d'or olympiques du Sénégal aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, samedi, à Saly (Mbour).

"Je suis très contente et fière d'avoir remporté l'or à domicile et d'être la première médaillée d'or olympique du pays. Je m'étais mentalement préparée pour la finale et j'ai réussi à gagner", a déclaré Elisabeth Diatta, après la cérémonie de remise des médailles.

La championne a également tenu à remercier le peuple sénégalais pour son soutien, tout en lançant un message aux jeunes filles afin de les encourager à pratiquer la lutte.

"La lutte n'est pas uniquement une affaire d'hommes. Les femmes peuvent bel et bien pratiquer ce sport et s'y imposer", a-t-elle affirmé, sa médaille accrochée au cou

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Elisabeth Diatta a, par ailleurs, rendu hommage à son encadrement technique, soulignant que les efforts consentis durant la préparation ont porté leurs fruits.

"Le travail a été difficile, mais ça a payé", a-t-elle indiqué.

De son côté, Maguette Diop, médaillée d'or dans la catégorie des 80 kg, a insisté sur le travail collectif et la détermination qui ont conduit à ces résultats.

"Nous avons beaucoup travaillé pour en arriver là. J'étais convaincue que nous avions les moyens de gagner des médailles d'or. Nous y avons cru depuis le début", a-t-elle expliqué.

Selon Diop, l'organisation des JOJ à Dakar a constitué une source supplémentaire de motivation pour les athlètes sénégalais, qui étaient déterminés à défendre dignement les couleurs nationales devant leur public.

Le lutteur a également mis en avant la qualité de la préparation, marquée par trois mois de stage fermé, ainsi que les conditions réunies pour permettre aux athlètes de réaliser de bonnes performances.

Revenant sur le déroulement de sa finale, Maguette Diop a confié avoir momentanément cru à la défaite avant que son encadrement technique ne lui recommande de faire appel à la Challenge Against Referee (CAR), une procédure de contestation de décision arbitrale.

"Je pensais avoir perdu le combat, mais mon encadrement m'a fait signe de faire appel à la CAR. Lorsque j'ai reçu les images, j'étais contente", a-t-il raconté, saluant également le soutien du public, qui a constitué, selon lui, une importante source de motivation.

Maguette Diop a exhorté ses jeunes compatriotes à poursuivre les efforts et à croire en leurs capacités. "Nous sommes le Sénégal et rien ne nous est impossible ", a-t-il lancé.