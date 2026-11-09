Afrique: JOJ Dakar 2026 - 243 médailles distribuées, le Sénégal et les nations africaines brillent

Dakar — Au total, 243 médailles, dont 78 en or et 76 en argent, ont été attribuées après une semaine de compétition aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, avec notamment le Sénégal qui s'est illustré en remportant une troisième médaille d'or, en lutte de plage par Ndeye Khady Anna Diatta.

Le Nigeria a aussi brillé sur 100 mètres en athlétisme, le Kenya au 3 000 mètres et l'Égypte en taekwondo. La Chine conserve la première place du classement général avec 17 médailles, dont 11 en or.

Le Sénégal, pays hôte, occupe la septième place du classement général avec cinq médailles : trois en or et deux en bronze.

La lutte de plage a marqué la journée avec le sacre de Ndeye Khady Anna Diatta dans la catégorie des moins de 45 kg. La jeune Sénégalaise a devancé la Mexicaine Karen Araceli Rios Silva, médaillée d'argent, et la Colombienne Valery Edith Rubio Torres, qui a décroché le bronze.

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Dans la catégorie des moins de 90 kg masculins, son compatriote Abdoulaye Diouf a remporté la médaille de bronze, derrière l'Azerbaïdjanais Elgun Karimli, sacré champion, et le Géorgien Nuradin Mustafayev, médaillé d'argent.

Ces résultats viennent s'ajouter aux performances déjà enregistrées par la délégation sénégalaise, avec le sacre de Matar Diop en judo, dans la catégorie des moins de 66 kg.

Le Nigeria s'est également distingué en athlétisme avec deux médailles d'or sur 100 mètres. Gift Bright s'est imposé chez les hommes devant le Chinois Zhang Hangyu, médaillé d'argent, et le Polonais Szymon Dolega, troisième. Chez les dames, Rosemary Nwankwo a également remporté le titre, permettant à la délégation nigériane de réaliser un doublé dans cette discipline.

Le Kenya a, pour sa part, brillé dans les courses de fond grâce à Enock Tuitoek, vainqueur du 3 000 mètres masculin. L'Éthiopien Goytom Mekonen a décroché la médaille d'argent dans cette même épreuve, tandis que le Français Meziane Benhammou a complété le podium avec le bronze.

D'autres nations africaines ont également figuré parmi les médaillés. Le Burkinabè Ibrahim Sawadogo a obtenu le bronze au saut en longueur masculin, derrière le Japonais Koki Hasebe, médaillé d'or, et le Bulgare Stiliyan Orlinov, médaillé d'argent.

Au lancer du marteau masculin, le Sud-Africain John-Pierre Theron a remporté la médaille d'argent, tandis que l'Égyptien Mohamed Ismail a décroché le bronze. Le titre est revenu à l'Équatorien Patry Ivan Valdez Arroyo.

En taekwondo, l'Égypte s'est illustrée grâce à Kamal Youssef Hassan, sacré dans la catégorie des moins de 48 kg masculins. Il a devancé le Français Maxence Botta, médaillé d'argent, tandis que le Marocain Abdellatif Ladimat a obtenu le bronze.

Le Moldave Dmitrii Balagula a également décroché une médaille de bronze dans cette catégorie. L'Égypte reste la première équipe africaine au tableau des médailles et occupe la quatrième place au classement général avec huit médailles dont 5 en or et une en argent.

Au classement général, la Chine maintient sa domination avec 17 médailles, dont 11 en or et quatre en argent. Elle a conforté sa position grâce à Zhang Keyi, vainqueure du 110 mètres haies féminin en athlétisme.

Le Japon est deuxième avec 16 médailles : 9 en or, 3 en argent et 4 en bronze.

La Russie est troisième avec dix médailles : 6 en or et 4 en argent.