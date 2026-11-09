Afrique: JOJ Dakar 2026 – Rosemary Nwankwo en Or, le Nigéria règne sur le sprint féminin

À seulement quelques secondes de l'histoire, Rosemary Nwankwo a confirmé les ambitions du Nigeria sur la piste des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Victorieuse du 100 mètres féminin, dimanche 8 novembre, en 11,16 secondes, la jeune sprinteuse offre à son pays un nouveau sacre dans une discipline où les Nigérianes se distinguent depuis la première édition des Jeux.

Le sprint nigérian continue de faire parler de lui sur la scène internationale. Au complexe sportif Iba Mar Diop de Dakar, Rosemary Nwankwo a dominé la finale du 100 mètres féminin, s'imposant en 11,16 secondes devant l'Émiratie Arwa Ali (11,41 secondes) et la Qatarienne Dana Salem (11,48 secondes).

Une victoire qui confirme le potentiel de la jeune athlète et permet au Nigeria de décrocher sa première médaille d'or de cette édition des JOJ.

Un doublé historique pour le Nigeria

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La journée du 8 novembre restera particulièrement marquante pour l'athlétisme nigérian. Quelques heures après le sacre de Rosemary Nwankwo, son compatriote Gift Bright s'est également imposé sur le 100 mètres masculin, offrant au Nigeria un doublé dans les deux épreuves reines du sprint.

Cette double performance illustre la vitalité de l'athlétisme nigérian et la capacité du pays à faire émerger de nouveaux talents sur la scène internationale.

Pour Rosemary Nwankwo, cette médaille d'or vient couronner une compétition maîtrisée. Dès les demi-finales, la jeune sprinteuse avait affiché ses ambitions en remportant sa série en 11,53 secondes, avant d'améliorer nettement son chrono lors de la finale.

Dans les pas des grandes sprinteuses nigérianes

Avec ce sacre, Rosemary Nwankwo rejoint deux autres Nigérianes qui ont marqué l'histoire du 100 mètres féminin aux Jeux olympiques de la jeunesse.

En 2010, à Singapour, Josephine Omaka avait ouvert la voie en remportant l'or lors de la première édition. Huit ans plus tard, à Buenos Aires, Rosemary Chukwuma avait prolongé cette tradition en s'imposant à son tour.

Seize ans après le premier titre, Rosemary Nwankwo devient ainsi la troisième Nigériane à inscrire son nom au palmarès de cette épreuve.

Cette continuité témoigne de la place qu'occupe le Nigeria dans le développement du sprint féminin africain, mais également de l'importance de la relève dans une discipline où le pays nourrit de grandes ambitions.

Dakar 2026, une vitrine pour la nouvelle génération africaine

Au-delà de sa performance individuelle, le succès de Rosemary Nwankwo illustre l'émergence d'une nouvelle génération d'athlètes africains déterminés à rivaliser avec les meilleurs espoirs mondiaux.

Pour le Nigeria, ce doublé représente un signal encourageant quant à l'avenir de son athlétisme. Pour le continent, il rappelle l'importance des compétitions internationales de jeunesse dans la révélation de nouveaux talents.

À Dakar, Rosemary Nwankwo a franchi la ligne d'arrivée en 11,16 secondes. Un chrono qui lui offre l'or olympique chez les jeunes et la propulse parmi les espoirs à suivre du sprint africain.