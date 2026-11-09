Gambie: Des femmes relancent une filière du champ au tissu en Gambie

Foddy Ceesay, stagiaire et membre du projet WIG au centre « Njao Reforest Future The Gambia » situé dans le village de Njao.

Dans la région de Central River, en Gambie, des femmes cultivent, filent et tissent le coton pour fabriquer des produits qui leur procurent des revenus et perpétuent les traditions culturelles. Leur travail offre un point de départ pour une relance plus large d'un secteur qui faisait autrefois vivre des milliers d'agriculteurs.

Avant que les femmes de Njau Sawalo ne recommencent à cultiver le coton, Foddy Ceesay parcourait les marchés hebdomadaires à la recherche de cette fibre, utilisée dans sa communauté lors des mariages et des cérémonies de baptême.

Le coton était difficile à trouver et coûtait cher, raconte-t-elle. Désormais, les femmes le cultivent elles-mêmes et l'utilisent pour fabriquer des articles allant des pagnes aux couvertures de livres.

« Nous l'achetions très cher. Mais maintenant, nous le cultivons nous-mêmes. Nous n'en achetons plus : nous en vendons aux autres. Nous économisons désormais l'argent que nous consacrions à son achat, et sa vente nous rapporte des revenus supplémentaires », explique Ceesay.

Elle fait partie des participantes à un projet cotonnier porté par Women Initiative Gambia (WIG), à travers Reforest Future The Gambia, dans la région de Central River. Le projet vise à faire revivre les savoir-faire liés à la culture et à la transformation du coton, tout en générant des revenus grâce à la vente de produits finis.

Isatou Ceesay, fondatrice de l'initiative, indique que 30 femmes ont été formées à différentes étapes de la filière, notamment les semis, la culture, le filage, le tissage, la création et la commercialisation. Le projet favorise également la transmission des connaissances culturelles et traditionnelles associées au coton.

Selon elle, le projet existe depuis 2023 et plus de 50 femmes en ont bénéficié d'une manière ou d'une autre. Sur le seul site du centre, 40 femmes cultivent une parcelle de 1,5 acre, soit environ 0,6 hectare.

Les femmes fabriquent notamment des pagnes, des chemises, des nappes, des sacs et des couvertures de livres. Les touristes qui visitent le centre Reforest Future à Njau figurent parmi leurs principaux clients, précise Isatou Ceesay.

Ces efforts interviennent alors que la Politique industrielle et de diversification de la Gambie pour 2025–2035 classe le coton parmi les secteurs devant bénéficier de l'appui d'un Centre de productivité et d'innovation envisagé à Farafenni. Cette politique prévoit des équipements, des formations et des services de contrôle de la qualité pour aider les petites entreprises et les coopératives à améliorer leur production. Elle prévoit aussi de réserver au moins 30 % des ressources d'un mécanisme de financement industriel aux entreprises détenues par des femmes et des jeunes .

Le Dr Lamin Dibba, directeur de la recherche à l'Institut national de recherche agricole (NARI), rattaché au ministère de l'Agriculture, estime que des initiatives comme celle de WIG ont ravivé l'espoir pour le secteur. Il affirme que le NARI souhaite collaborer avec des acteurs privés et des groupements d'agriculteurs en matière d'appui technique, de recherche et de formation.

Pour les participantes, ce travail a une valeur à la fois économique et culturelle.

Jamil Ceesay, originaire de Njau Sawalo, est membre de WIG depuis trois ans. Elle explique avoir appris à tisser des chemises, des pagnes et des couvertures de livres, acquérant ainsi des compétences qui peuvent lui permettre de gagner sa vie.

Le coton occupe également une place dans les cérémonies de baptême et les rites funéraires de sa communauté, précise-t-elle.

« Il revêt une importance considérable pour nous », dit-elle.

Elle a vendu plusieurs des articles qu'elle a tissés. « Tout ce que nous tissons se vend, même si le tissage est laborieux », souligne-t-elle.

Rocky Secka, également originaire de Njau Sawalo, raconte que le coton était devenu difficile à trouver avant que les femmes ne commencent à le cultiver.

« Sur les plans culturel et économique, cela nous rapporte un peu d'argent lorsque nous vendons des produits finis comme des nappes, des couvertures de livres, des chemises ou des pagnes », explique-t-elle.

Secka apprend le tissage, le dessin et la conception de couvertures de livres, tout en acquérant d'autres compétences et connaissances culturelles liées au coton.

Foddy Ceesay affirme que le projet a rendu le coton plus accessible et moins cher pour les cérémonies traditionnelles, tout en permettant aux femmes de tirer des revenus de produits tels que les pagnes, les nappes et les couvertures de livres.

« Nous vendons chaque couverture de livre à 500 dalasis (7 dollars américains) », précise-t-elle.

Des savoir-faire qui deviennent des sources de revenus

Mansata Sarjo, fille d'Isatou Ceesay, fait partie des femmes formées au tissage du coton dans le cadre du projet. Elle a appris à tisser des pagnes, des sacs et des porte-monnaie auprès d'Ousman Sambou, à Gunjur, dans la région de West Coast.

« Je peux tisser des pagnes, des chemises, des sacs et des porte-monnaie. Le coton a une importance immense, sur les plans économique et culturel comme pour les savoir-faire », affirme Sarjo.

Les articles finis se vendent entre 500 dalasis (environ 7 dollars américains) et 2 500 dalasis (environ 35 dollars américains), selon le produit.

Sambou explique avoir enseigné le tissage, la commercialisation et les connaissances culturelles à des femmes de Gunjur, Kerewan Samba Sira et Njau dans le cadre du projet.

« Je suis heureux chaque fois que je vois des femmes gagner en autonomie sur les plans économique, culturel et traditionnel », dit-il.

Yero S. Bah Des membres du projet « WIG Cotton Revival » en train de séparer les graines de coton de la laine au centre « Njao Reforest Future The Gambia », dans la région du CRR-Nord, en Gambie.

Isatou Ceesay indique que l'initiative utilise des caisses d'épargne pour aider les membres à mettre de côté une partie des recettes des ventes. Selon elle, plus de 40 femmes du nord de la région de Central River ont bénéficié de ce projet allant du champ au tissu, et chacune a épargné au moins 4 000 dalasis (55 dollars américains).

Les femmes utilisent également ce qu'elles appellent une « caisse de développement », alimentée par un prélèvement de 50 dalasis sur chaque vente, afin de préparer leur autonomie financière.

Ceesay décrit le coton comme le « symbole de l'identité africaine ». Selon elle, le travail de l'initiative vise autant à préserver les connaissances qu'à créer des débouchés économiques.

« Si nous ne relançons pas le coton aujourd'hui, la prochaine génération le perdra. Cela signifie qu'elle perdra nos identités culturelles et traditionnelles ainsi que nos connaissances en tant qu'Africains », affirme-t-elle.

Reconstruire après le déclin

Le coton a longtemps fait vivre les populations rurales en Gambie. Durant la campagne agricole 2001–2002, le pays comptait 3 429 producteurs de coton enregistrés et 3 117 hectares cultivés, selon un rapport Gambie–Communauté européenne.

Un rapport de la Banque mondiale publié en 2007 faisait état d'un net recul du secteur, la production passant d'environ 3 000 tonnes de coton-graine au milieu des années 1990 à quelque 200 tonnes. L'usine d'égrenage GAMCOT de Basse disposait d'une capacité de 10 000 tonnes, mais fonctionnait bien en deçà de ce niveau et enregistrait des pertes importantes.

Le rapport attribuait ces difficultés notamment à l'irrégularité des pluies, aux infestations de ravageurs, au coût élevé des intrants, à l'insuffisance du soutien aux agriculteurs et à la faible rentabilité par rapport à d'autres cultures.

En 2024, la Gambie a produit environ 532 tonnes de coton-graine, selon les données de FAOSTAT reprises par Terra Cultiva, un volume qui reste bien inférieur aux niveaux des années 1990.

Dibba explique que la production cotonnière est restée en sommeil pendant des années, faute de compétences suffisantes en production et en transformation, ainsi que d'installations permettant de transformer la récolte en produits finis rentables.

« En raison de ces facteurs et d'autres encore, les producteurs de coton ont décidé de réduire leur production. Même la recherche sur le coton a décliné au fil des ans », dit-il.

« Le coton et l'arachide étaient autrefois nos principales cultures de rente en Gambie », rappelle-t-il.

Il estime qu'une relance du secteur pourrait réduire la dépendance aux importations de coton et de produits textiles, tout en créant des emplois et des possibilités de recettes en devises. Interrogé sur l'usine d'égrenage de Basse, dans la région d'Upper River, Dibba indique ne disposer que de peu d'informations sur son état actuel.

Pour les femmes de Njau, la reprise de la production comporte ses propres difficultés. Isatou Ceesay explique que le groupement manque d'équipements agricoles modernes et a besoin de davantage d'aide pour les travaux physiquement éprouvants.

«Nous ne pouvons pas effectuer certains travaux agricoles physiquement exigeants. De plus, nous ne disposions pas des machines nécessaires pour labourer correctement notre champ », dit-elle.

La commercialisation constitue un autre obstacle. Ceesay indique qu'il n'existe pas de circuits locaux bien structurés pour vendre le coton et les produits qui en sont issus, tandis que beaucoup pensent encore que l'industrie cotonnière du pays a disparu.

L'accès à des semences de qualité et à des variétés adaptées à la Gambie représente une autre difficulté, selon Dibba. Le NARI mène des recherches pour identifier les variétés et les zones de culture appropriées, en tenant compte notamment du changement climatique.

« Nous recherchons les meilleures semences et variétés, ainsi que les régions du pays où le coton peut bien pousser. Il s'agit d'aider le secteur privé à accéder à du coton et à des produits textiles de meilleure qualité », explique-t-il.

Dibba affirme que le NARI pourrait aider les agriculteurs à tester les variétés afin de déterminer celles qui conviennent le mieux aux conditions locales. Il appelle également à mieux faire connaître la valeur culturelle et économique du coton.

« Sensibiliser les agriculteurs et les communautés à l'importance du coton devrait être une priorité, afin que, dans tout le pays, ils puissent en comprendre la valeur culturelle et économique », déclare-t-il.

La coopération régionale n'en est encore qu'à ses débuts, selon Dibba, mais il espère nouer des partenariats avec des pays producteurs comme le Burkina Faso pour favoriser le transfert de connaissances et les échanges avec les agriculteurs et les entreprises de Gambie.

« Nous devons nouer des liens avec ceux qui réussissent très bien dans ce domaine, et la collaboration régionale est incontournable », affirme-t-il.

L'initiative prévoit de créer des exploitations cotonnières dirigées par des femmes dans plusieurs districts du nord de la région de Central River, avec l'ambition, à plus long terme, de s'étendre à toute la Gambie.

« Nous avons déjà récolté et conservé nos meilleures semences pour les distribuer dans les différents districts dans le cadre de ce projet de relance du coton », indique Ceesay.