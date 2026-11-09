Afrique: Les acteurs de la mode africaine cherchent à créer de la valeur au-delà des podiums

L’Afrique exporte jusqu’à 98 % de son coton brut, tandis que ses créateurs et ses fabricants peinent à s’approvisionner en matières premières et à développer leur production. Lors du Creative Africa Nexus Weekend (CANEX), à Lagos, au Nigeria, des professionnels du secteur et la campagne Africa Made It, tout juste lancée, ont mis en lumière les conditions nécessaires pour maintenir davantage d’activités manufacturières, d’emplois et de revenus sur le continent.

L’industrie africaine de la mode a la possibilité de transformer une plus grande part des matières premières du continent en vêtements fabriqués localement, en créant des emplois et en élargissant les débouchés de ses créateurs et de ses fabricants. Relier les producteurs de coton aux filatures, aux usines et aux entreprises de mode permettrait de conserver une plus grande part de cette valeur au sein des économies africaines.

Au CANEX 2026, à Lagos, créateurs et responsables du secteur ont examiné comment les investissements dans les machines, les compétences et le renforcement des échanges commerciaux pourraient aider les entreprises à saisir cette occasion.

Organisé par Afreximbank et accueilli par le Nigeria du 5 au 8 novembre, le Creative Africa Nexus Weekend, qui se déroule sur quatre jours, met en relation des entreprises créatives avec des acheteurs, des financiers et des décideurs publics d’Afrique, des Caraïbes et de la diaspora. Son programme couvre la mode, le cinéma, la musique, la littérature, les arts, la gastronomie et le sport, inscrivant la fabrication de vêtements dans une réflexion plus large sur la manière de faire de la créativité africaine un moteur d’échanges commerciaux, d’investissements et d’emplois.

Africa Made It, une plateforme de plaidoyer à l’échelle du continent, y a lancé le 6 novembre sa campagne « Power, Protect and Purchase ». Celle-ci porte sur la chaîne de valeur allant de la fibre au vêtement : garantir aux unités textiles industrielles une énergie à un coût compétitif, protéger les fabricants émergents contre les importations déloyales et encourager les consommateurs à acheter des vêtements fabriqués localement.

L’Afrique exporte jusqu’à 98 % de son coton brut, ne capte que 2 % de sa valeur totale et enregistre un déficit commercial annuel de 35 milliards de dollars US, selon des recherches d’Africa Practice.

Le développement des capacités locales de filature, de tissage et de confection à partir du coton produit sur le continent pourrait soutenir près de deux millions d’emplois industriels permanents, selon les recherches citées dans le communiqué. Celles-ci estiment à environ 33 milliards de dollars US par an les revenus qui pourraient être générés pour les ménages du continent, et à 34 milliards de dollars US la contribution annuelle récurrente au PIB. Ces chiffres sont des estimations des gains potentiels liés au développement de la transformation locale.

La campagne présente une enveloppe de 1,8 milliard de dollars US destinée aux investissements structurels essentiels à la transformation du secteur de l’habillement comme un socle pour combler les lacunes de la chaîne de valeur. Pour les entreprises présentes au CANEX, ces lacunes prennent des formes concrètes : manque de financements, approvisionnement énergétique peu fiable, difficultés à se procurer des matières premières et coût élevé du transport transfrontalier des marchandises.

Chiemelie Ezeasor, consultant en arts et en mode, souligne directement la condition fondamentale d’une production locale opérationnelle : « Il faut des investissements. Il faut une collaboration entre les gouvernements, les secteurs public et privé… Lorsque les responsables gouvernementaux et les décideurs travaillent ensemble, nous pouvons comprendre comment orienter les investissements vers nos fabricants locaux, qui formeront des artisans et interviendront dans les systèmes scolaires. Ainsi… nous pourrons transformer les matières premières en produits finis prêts à être exportés, au lieu d’exporter des matières premières. »

Son argument relie l’investissement dans les usines à l’investissement dans les personnes : les fabricants ont besoin d’équipements, mais aussi des compétences nécessaires pour transformer les matières premières en produits finis.

Ezeasor souligne que la modernisation des infrastructures industrielles est essentielle pour moderniser la production sans renoncer aux racines culturelles. « La mode africaine, c’est essentiellement nous qui portons des vêtements européens importés… Alors, ce que nous pouvons faire, c’est nous approvisionner localement, imprimer les tissus localement. Comment investir dans nos machines locales ? Aujourd’hui, on pratique encore la teinture par nouage à la main…

« Je comprends que chacun veuille préserver son patrimoine, mais il faut aussi comprendre que les Occidentaux, les Asiatiques, tout le monde a investi dans l’ingénierie… Alors, que pouvons-nous faire pour moderniser nos machines ? »

Pour Ezeasor, l’approvisionnement local permet aussi de réduire les coûts et la complexité du transport des matières premières sur de longues distances. « Tout d’abord, on éprouve une certaine fierté quand on sait que ce que l’on fait repose sur un approvisionnement local. C’est même beaucoup moins cher, cela stimule l’économie locale, on crée des emplois… Si vous vous approvisionnez, disons, en Asie du Sud-Est, votre matière première doit contourner l’Afrique du Sud avant d’arriver en Afrique de l’Ouest, ou alors vous la faites venir par avion. Pensez donc au coût d’acheminement de marchandises que vous pourriez en réalité vous procurer localement… Nous devons simplement continuer à expliquer aux gens l’importance de l’approvisionnement local. »

Bird Story Agency Canex Wknd 2026 - Lagos

Mais s’approvisionner en Afrique exige de meilleures liaisons de transport et une circulation plus facile entre les pays. Ezeasor ne mâche pas ses mots au sujet des déplacements régionaux : il lui est plus facile de se rendre du Nigeria au Royaume-Uni que d’aller au Congo. « Si nous ne pouvons même pas nous déplacer entre nos pays, nous devons d’abord résoudre ce problème avant de pouvoir régler celui du commerce africain. »

Les outils numériques aident les entreprises à entrer en contact, explique-t-il, même si l’acheminement des marchandises reste difficile. « Heureusement pour nous, nous avons les réseaux sociaux. On peut contacter un fabricant au Kenya ou au Maroc… Mais pour le transport terrestre et l’expédition de marchandises, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. »

Au-delà de la facilité des échanges sur le continent, la fiabilité de la production est également en jeu. Pour la créatrice camerounaise Kibonen Nfi, qui a transféré sa production en Asie après 20 ans, la facilité à faire des affaires compte aussi. « J’ai fabriqué en Afrique pendant 20 ans, et je ne le ferai plus jamais. C’est aussi simple que cela. J’ai dépensé plus d’un million de dollars pour tenter de mettre en place une activité de production sur le continent », explique-t-elle.

« J’ai quitté le continent en 2023, je fabrique en Asie et je ne regrette rien. J’adore cela parce que c’est facile. J’adore cela parce qu’on peut augmenter les volumes. Si je veux un million de pièces, on me les fabriquera », dit-elle.

Pour Fred Deegbe, directeur de la stratégie de l’Alliance panafricaine de la mode (PAFA), le développement des entreprises africaines de mode commence par un accompagnement leur permettant de produire et de commercialiser à grande échelle.

« Le problème auquel nous avons tous été confrontés n’est pas une question de compétences, de talent ou de créativité. C’est une question d’échelle. »

Importer des matières premières et exporter des produits finis reste difficile et coûteux, explique-t-il. La PAFA recueille des données pour contribuer à lever ces obstacles, tout en travaillant avec Afreximbank, les gouvernements et les institutions du secteur privé sur des enjeux allant de la fiabilité de l’approvisionnement énergétique à la régularité de la production.

Deegbe cite également les partenariats d’Afreximbank avec les Galeries Lafayette, la Portugal Fashion Week et Tranoï comme autant d’occasions pour les créateurs de rencontrer des acheteurs internationaux et de comprendre leurs exigences. Les retours de ces acheteurs peuvent aider les entreprises à améliorer leurs produits et à se préparer à accéder à des marchés plus vastes.

L’objectif, dit-il, est « de créer non seulement une marque qui réussit, mais des entreprises qui réussissent ».

Les créateurs peuvent manifester leur intérêt sur le site de la PAFA, ce qui permet à l’alliance de mieux connaître leurs entreprises et de les mettre en relation avec des opportunités adaptées.

Pour la créatrice Nancy Henson, l’accès à ces opportunités dépend en partie de sa capacité à obtenir les fonds nécessaires pour se développer. Après environ cinq ans d’activité, le financement reste son principal défi, ses demandes de subventions étant souvent rejetées.

Elle est venue au CANEX en pensant au-delà des ventes immédiates, pour nouer les relations susceptibles de soutenir la prochaine étape de son développement.

« Le CANEX n’est pas simplement un salon de plus où exposer mes vêtements ou réaliser des ventes ; j’y ai plutôt vu une occasion de rencontrer d’autres créatifs ainsi que des investisseurs. »

Michael Odessy, fondateur de la marque qui porte son nom, voit une opportunité dans des vêtements masculins élégants, accessibles et faciles à acheter. Son approche consiste à aider les hommes à bien s’habiller sans compliquer la démarche.

« Facilitez-nous les choses, moins de stress, et nous achèterons. »

Offrir cette simplicité aux clients demande toutefois un travail considérable en coulisses. Odessy explique que son entreprise se procure de nombreuses matières premières hors d’Afrique et doit former les travailleurs avant qu’ils puissent commencer à produire. L’intégration d’un plus grand nombre d’étapes de la chaîne d’approvisionnement au sein de l’entreprise est encore en cours.

« Il est difficile d’intégrer toute la chaîne de production ici. Nous faisons de notre mieux. Nous sommes à mi-chemin et nous y arriverons très bientôt… »