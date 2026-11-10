Afrique Australe: Des parlementaires évaluent l'autorisation législative des tarifs d'importation de la SADC

Luanda — Les commissions de travail spécialisées de l'Assemblée Nationale ont examiné ce lundi, à Luanda, le projet de Loi d'Autorisation Législative fixant les Taux préférentiels de Droits d'Importation au niveau de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

Lors de la présentation du rapport conjoint, la députée Eva Costa a expliqué que ce document vise à promouvoir l'intégration économique régionale, conformément aux orientations de la politique étrangère angolaise.

Selon la parlementaire, l'autorisation législative a pour objectif de faciliter le commerce interrégional, de réduire le coût des importations de biens en provenance des pays membres de la SADC et de stimuler la compétitivité de l'économie nationale en exposant les acteurs économiques à la concurrence régionale.

Elle a souligné que cette proposition consiste à assumer les engagements internationaux auxquels l'Angola est lié dans le cadre du processus d'intégration économique.

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Au cours de cette session, les parlementaires ont également passé en revue le rapport conjoint, en particulier le projet de loi qui approuve le Code national des impôts sur les sociétés.

Les parlementaires ont également apprécié le rapport conjoint, en général, le projet de budget général de l'État pour l'exercice 2027 et le rapport d'exécution du budget général de l'État relatif au deuxième trimestre 2026.

La réunion conjointe des commissions de travail spécialisées, consacrée à l'examen, à la discussion et au vote des documents a été présidée par la présidente de la 5e commission de l'Économie et des Finances de l'Assemblée Nationale, Aia-Eza da Silva. HM/DC/DF/LUZ